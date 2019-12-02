В Благовещенске подсветили старинное здание Алексеевской гимназии

В Благовещенске заработала подсветка еще одного памятника архитектурного наследия – здания Алексеевской гимназии. Многим оно известно как школа № 4, которая находится на улице Горького в районе пересечения с улицей имени Шевченко.

Учебное заведение было основано 21 октября 1874 года по указу императора России «Об учреждении в городе Благовещенске женской школы». В 1888 году она приобрела статус Алексеевской женской гимназии.

Алексеевской она была названа с момента открытия в честь Великого князя Алексея Александровича, посетившего Благовещенск в 1873 году во время кругосветного путешествия и пожертвовавшего на нужды образования 1 000 рублей. Изначально гимназия размещалась в двухэтажной деревянной постройке, а с 1 сентября 1910 года обучение гимназисток велось в новом кирпичном здании, которое было рассчитано на 600 гимназисток и 100 пансионерок. В 1923 году в Благовещенск приехал всесоюзный староста Михаил Калинин, в связи с этим школе присвоили его имя. С 1953 года в ней началось совместное обучение девочек и мальчиков.

Здание, в котором больше века учат детей, является архитектурным памятником регионального значения. Теперь его фасад со стороны улицы Горького освещают 160 лампочек и прожекторов. Светильники белого и желтого цветов расположились в шесть рядов, подчеркивая особенности строения.

«Теперь красота этого здания заметна не только днем, но и вечером. И мы видим, насколько это нравится детям. Теперь для них, можно сказать, появилась новая площадка, откуда они совсем не хотят уходить», – отметила мэр областной столицы Валентина Калита.

Мэр также сказала, что до конца года художественная подсветка появится на фасаде Общественно-культурного центра. Как сообщает администрация Благовещенска, средства на подсветку знаковых для города зданий были выделены Дальневосточной распределительной сетевой компанией в качестве спонсорской помощи.