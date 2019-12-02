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В Амурской области продолжит действовать программа «Газпром – детям»

В Амурской области продолжит действовать программа «Газпром – детям»
Фото: amurobl.ru

В Благовещенске председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и губернатор Амурской области Василий Орлов провели рабочую встречу. Руководители обсудили реализацию программы «Газпром – детям», развитие системы образования и газификацию Амурской области.

Как отметил глава региона, в настоящее время разработан проект программы развития газоснабжения и газификации Приамурья до 2026 года. Документ предполагает газификацию 38 тысяч домовладений и 33 котельных. В настоящее время он находится на согласовании.

В текущем году компания завершила сооружение и готовит к вводу в эксплуатацию газопровод-отвод с газораспределительной станцией (ГРС) к ЗАТО Циолковский. Продолжается работа, связанная со строительством межпоселкового газопровода от этой ГРС. Он позволит обеспечить газом городскую котельную и объекты космодрома Восточный. Завершено проектирование газопровода-отвода, ГРС и межпоселкового газопровода к Свободному. Компания приступит к строительству объектов после получения положительных заключений госэкспертизы, сообщает правительство Амурской области.

Как отметил Василий Орлов, обсуждался и вопрос дальнейшей газификации крупных городов Амурской области. Определены принципы программы, ответственные лица и достигнута договоренность вернуться к повторному обсуждению программы. Отдельное внимание стороны уделили развитию рынка занятости. В частности, реализуемый «Газпромом» проект строительства Амурского газоперерабатывающего завода – одного из крупнейших в мире – позволит создать около 3 000 постоянных рабочих мест. Ввод в эксплуатацию первого пускового комплекса завода намечен на 2021 год.

Также в ходе беседы глава региона представил итоги реализации программы «Газпром – детям» в 2019 году и перспективы проекта. Алексей Миллер подтвердил дальнейшее финансирование программы в 2020 году.

Василий Орлов поздравил Алексея Миллера с завершением значимой для всей страны стройки – трубопровода «Сила Сибири». «По масштабам строительства в Амурской области трубопровод "Сила Сибири" можно сравнить с созданием Байкало-Амурской магистрали. Строительство трубопровода протяженностью в 3 000 километров велось на протяжении нескольких лет. Участие в строительстве приняли десятки тысяч человек», – сказал Василий Орлов.

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#областная власть #российская власть #экономика

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Комментарии
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  • ...

    Жужжа
    21 минута назад

    Орлов подписал на 30 лет и получилось как с АКС? Где открытая информация? Мне нужно ехать в Свободный для трудостройства, чтобы нищенскую пенсию "заработать"? Бросить детей, мужа и АЛГА

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