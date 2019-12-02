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Вдову Михаила Круга впечатлила поездка из Благовещенска в Екатеринославку на «тундре»

Вдову Михаила Круга впечатлила поездка из Благовещенска в Екатеринославку на «тундре»
Фото: instagram.com

Российскую певицу Ирину Круг подбросили из Благовещенска до Екатеринославки на пикапе Toyota Tundra. О впечатлениях от поездки Ирина рассказала в своем Инстаграме.

«Догоняли поезд из Благовещенска до Екатеринославки на "тундре" – круто, не могу! Зачем "мерседес", вот это автомобиль», – подписала Ирина свое фото возле черного внедорожника. Кому принадлежит авто, Ирина не сообщила.

Вдова известного автора и исполнителя Михаила Круга выступила в Благовещенске с концертом в воскресенье, 1 декабря. «Спасибо за концерт в Благовещенске! Спасибо за песни, которые трогают до глубины души... До сих пор под впечатлением. Приезжайте к нам почаще, мы рады вам всегда!» – пишут поклонники в комментариях под постом артистки в Инстаграме.

«На "тундре" по тундре. Покупайте паровоз, пусть стоит и ждет, сколько надо», – советует другой подписчик. «Догнали? Машина – огонь!» – похвалил следующий комментатор. Всего пост Ирины Круг про поездку на «тундре» собрал 18 159 отметок «нравится» и 137 комментариев подписчиков.

Ирине Круг предстоит дать концерты в Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалинске.

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#концерты #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • ...

    julija
    2 часа назад

    Уже столько лет прошло, обязательно упоминать про то, что она вдова... Неприятно как-то. Она давно замужем, и имя сама уже сделала.

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