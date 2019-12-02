Угроза большая: оползень в Моховой Пади может спровоцировать новый обвал (видео)
Специалисты железной дороги, которая располагается неподалеку от места, где смыло сопку, считают опасной сложившуюся ситуацию. Рабочие обнаружили оползень в Моховой Пади неподалеку от турбазы «Снежинка» 28 ноября.
Они считают, что обвал спровоцировал порыв трубы, которая проходила под землей. После обрушения из нее продолжает литься вода, создавая угрозу нового обрушения грунта.
О том, что в Моховой Пади случился обвал сопки, железнодорожники узнали случайно. К путям стала спускаться вода с грунтом. Чтобы определить причины случившегося, рабочие обследовали верх сопки. Там, практически на вершине, в месте обвала, они обнаружили поврежденную водопроводную трубу, из которой с 28 ноября под напором не перестает хлестать вода.
«Раньше здесь такой беды не было. Вообще, это не наша территория, нам пришлось её обследовать. Здесь неподалеку находится какая-то старая станция, не знаю, как правильно она называется. От нее идет вода в Моховую Падь. Вероятно, труба её. Иначе, откуда бы на вершине сопки появилась вода, сложно предположить», – отметил мостовой мастер дистанции инженерных сооружений Дмитрий Куренков.
Сотрудники РЖД с прошлой недели пытаются найти собственника трубы. Написали обращение в Амурские коммунальные системы и мэрию Благовещенска. По мнению работников железной дороги, нужно как можно скорее перекрыть воду. С каждым днем она создает угрозу нового обрушения.
«Угроза на самом деле очень большая: происходит интенсивное обводнение сопки, что может привести еще к большему сплыву насыпи, все это может прийти к железнодорожным путям. Это несет большую угрозу для движения поездов», – пояснил мостовой мастер дистанции инженерных сооружений Дмитрий Куренков.
Тем временем бригада РЖД из восьми человек спасает участок железной дороги от затопления. Рабочие роют траншеи около и под путями, чтобы вода уходила дальше.
Как писало Амур.инфо, в АО «Амурские коммунальные системы» сообщили, что их сетей в этом районе Моховой Пади нет. В пресс-службе мэрии, со ссылкой на управление ЖКХ, прокомментировали, что городских коммуникаций там тоже нет.
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