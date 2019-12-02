Угроза большая: оползень в Моховой Пади может спровоцировать новый обвал (видео)

Они считают, что обвал спровоцировал порыв трубы, которая проходила под землей. После обрушения из нее продолжает литься вода, создавая угрозу нового обрушения грунта.

О том, что в Моховой Пади случился обвал сопки, железнодорожники узнали случайно. К путям стала спускаться вода с грунтом. Чтобы определить причины случившегося, рабочие обследовали верх сопки. Там, практически на вершине, в месте обвала, они обнаружили поврежденную водопроводную трубу, из которой с 28 ноября под напором не перестает хлестать вода.

«Раньше здесь такой беды не было. Вообще, это не наша территория, нам пришлось её обследовать. Здесь неподалеку находится какая-то старая станция, не знаю, как правильно она называется. От нее идет вода в Моховую Падь. Вероятно, труба её. Иначе, откуда бы на вершине сопки появилась вода, сложно предположить», – отметил мостовой мастер дистанции инженерных сооружений Дмитрий Куренков.

Сотрудники РЖД с прошлой недели пытаются найти собственника трубы. Написали обращение в Амурские коммунальные системы и мэрию Благовещенска. По мнению работников железной дороги, нужно как можно скорее перекрыть воду. С каждым днем она создает угрозу нового обрушения.

«Угроза на самом деле очень большая: происходит интенсивное обводнение сопки, что может привести еще к большему сплыву насыпи, все это может прийти к железнодорожным путям. Это несет большую угрозу для движения поездов», – пояснил мостовой мастер дистанции инженерных сооружений Дмитрий Куренков.

Тем временем бригада РЖД из восьми человек спасает участок железной дороги от затопления. Рабочие роют траншеи около и под путями, чтобы вода уходила дальше.

Как писало Амур.инфо, в АО «Амурские коммунальные системы» сообщили, что их сетей в этом районе Моховой Пади нет. В пресс-службе мэрии, со ссылкой на управление ЖКХ, прокомментировали, что городских коммуникаций там тоже нет.