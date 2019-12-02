На должность вице-мэра Благовещенска назначен хабаровчанин Игорь Черный

Фото: администрация г. Благовещенска

На должность заместителя мэра города Благовещенска назначен хабаровчанин Игорь Черный. Он будет курировать вопросы ЖКХ, сообщили в мэрии.

Игорь Черный родился 1985 году в Хабаровске. Окончил Дальневосточный государственный университет путей сообщения по специальности «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем», в 2011 окончил Хабаровский государственный университет экономики и права по специальности «Финансы и кредит».

Начинал карьеру в должности электромонтера третьего разряда по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики на Хабаровской ТЭЦ. В последние годы работал ведущим инженером, главным специалистом, заместителем директора, руководителем дирекции по проектам генподрядного строительства филиала Центра инжиниринга и управления строительством Востока. С 3 декабря назначен на должность заместителя мэра города Благовещенска.

Новый вице-мэр женат, воспитывает двоих детей.