На должность вице-мэра Благовещенска назначен хабаровчанин Игорь Черный
В администрации Благовещенска – кадровые изменения. Виталий Рудненок, с июля 2018 года занимавший должность заместителя мэра города, с 3 декабря уходит в отпуск с последующим увольнением.
На должность заместителя мэра города Благовещенска назначен хабаровчанин Игорь Черный. Он будет курировать вопросы ЖКХ, сообщили в мэрии.
Игорь Черный родился 1985 году в Хабаровске. Окончил Дальневосточный государственный университет путей сообщения по специальности «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем», в 2011 окончил Хабаровский государственный университет экономики и права по специальности «Финансы и кредит».
Начинал карьеру в должности электромонтера третьего разряда по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики на Хабаровской ТЭЦ. В последние годы работал ведущим инженером, главным специалистом, заместителем директора, руководителем дирекции по проектам генподрядного строительства филиала Центра инжиниринга и управления строительством Востока. С 3 декабря назначен на должность заместителя мэра города Благовещенска.
Новый вице-мэр женат, воспитывает двоих детей.
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