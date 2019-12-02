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сегодня, 18:01 0

На должность вице-мэра Благовещенска назначен хабаровчанин Игорь Черный

На должность вице-мэра Благовещенска назначен хабаровчанин Игорь Черный
Фото: администрация г. Благовещенска

В администрации Благовещенска – кадровые изменения. Виталий Рудненок, с июля 2018 года занимавший должность заместителя мэра города, с 3 декабря уходит в отпуск с последующим увольнением.

На должность заместителя мэра города Благовещенска назначен хабаровчанин Игорь Черный. Он будет курировать вопросы ЖКХ, сообщили в мэрии.

Игорь Черный родился 1985 году в Хабаровске. Окончил Дальневосточный государственный университет путей сообщения по специальности «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем», в 2011 окончил Хабаровский государственный университет экономики и права по специальности «Финансы и кредит».

Начинал карьеру в должности электромонтера третьего разряда по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики на Хабаровской ТЭЦ. В последние годы работал ведущим инженером, главным специалистом, заместителем директора, руководителем дирекции по проектам генподрядного строительства филиала Центра инжиниринга и управления строительством Востока. С 3 декабря назначен на должность заместителя мэра города Благовещенска.

Новый вице-мэр женат, воспитывает двоих детей.

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#городская власть

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Комментарии
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  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    ну ёлки палки, а!! Ну был же нормальный специалист! Не однократно обращался к Виталию Александровичу по тому или иному вопросу и всегда получал исчерпывающий и конкретный комментарий, помощь...

  • ...

    Тахографист
    2 часа назад

    своих достойных не нашлось?Назначить хабаровского электрика руководить и без того печальным амурским жкх,чрезвычайно мудрое решение, ога

  • ...

    legoru
    2 часа назад

    Знаком с данным персонажем. Не лучший вариант.

  • ...

    Graf1977
    1 час назад

    Да нашей мэрии главное чтобы в агломерацию города вписывался, а всё остальное уже не важно!

  • ...

    Рыбы
    1 час назад

    Кто его назначил ? Ха

  • Гой

    Гой
    1 час назад

    Победитель конкурса лидеров?

  • ...

    Petta
    1 час назад

    Еще и жильё ему.

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