На Амуре предложили проводить лодочную регату между гребцами из Благовещенска и Хэйхэ

Фото: архив Амур.инфо

В пример Александр Федорчук привел лодочную регату по Темзе между командами клубов Оксфордского и Кембриджского университетов.

«С 1856 года на Темзе в Лондоне проводятся между двумя университетами гонки на распашных восьмерках (восемь гребцов и один рулевой – Прим.ред.). Оксфорд и Кембридж уже 164 раза проводили эти гонки. 84 раза одна команда побеждала, 80 раз другая команда побеждала. И у нас есть уникальная возможность сделать реку Амур ареной наших совместных взаимодействий. И я готов стать титульным спонсором этого мероприятия. Почитайте историю – очень интересно, у нас на Амуре это бы смотрелось! Шесть миль всего лишь там длина. Я готов участвовать в этом проекте на благо нашего города», – предложил Александр Федорчук.

В зале в это время присутствовала мэр Благовещенска. Валентина Калита сообщила Амур.инфо, что в течение ближайших 10 дней в администрации обсудят это предложение. Валентина Сергеевна считает, что регату хорошо было бы провести ко Дню города.

«Это красивая идея. Думаю, что это будет зрелищное, хорошее летнее мероприятие. Главное, чтобы Амур позволял по своим техническим параметрам, потому что у нас течение очень быстрое, и чтобы таможня дала добро», – сообщила мэр Благовещенска.