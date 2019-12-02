Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:16 0

В Амурском онкодиспансере получили оборудование, которое лечит не только рак

В Амурском онкодиспансере получили оборудование, которое лечит не только рак

В Амурском областном онкологическом диспансере в рамках национального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» получили новый рентгенотерапевтический аппарат. Техника стоимостью около 12 миллионов рублей предназначена для близкофокусной рентгенотерапии.

Новое оборудование установили в поликлинике. Ежедневно на аппарате близкофокусной рентгенотерапии проходят лечение до 20 пациентов. Рентгеновские лучи воздействуют локально только на определенную область, где находится опухоль или очаг воспаления, не захватывая здоровую ткань. Такой метод подходит, когда патологические клетки находятся на коже или слизистых и расположены на поверхности. Врач управляет процессом из соседнего кабинета.

«Рентгеновские лучи обладают цитодеструктивным действием – то есть разрушают опухолевые клетки, плюс оказывают обезболивающее, противовоспалительное и противоотечное действие. Поэтому лечение у нас проходят не только пациенты с онкологией, к нам обращаются больные с артрозами, артритами, пяточной шпорой, нейродермитами – после лечения боль и отечность уходят, – рассказывает врач-радиолог поликлиники Амурского областного онкологического диспансера Ольга Каськова. – Доказана высокая эффективность этого лечения, и это подтверждено в нашей деятельности». По данным медиков, метод эффективен в 90-95 % случаев.

«Преимущества такой лучевой терапии – большая пропускная способность, возможность лечения в амбулаторных условиях и радиационная безопасность как для наших пациентов, так и для нашего персонала, что немаловажно, – добавляет Ольга Алексеевна. – Кроме того, метод близкофокусной рентгенотерапии практически не имеет противопоказаний для людей с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы. А учитывая тот факт, что основная часть наших пациентов – это люди перешагнувшие возраст 60 лет, это также позволяет проводить им наше лечение без ограничений».

Курс лечения для каждого пациента рассчитывается индивидуально, в среднем требуется 8-10 процедур. Положительное воздействие заметно порой уже в конце курса лечения, но основной эффект немного отсрочен по времени и появляется примерно через месяц, объясняет Ольга Каськова.

До этого врачи диспансера также использовали для лечения пациентов аналогичное оборудование, но оно уже устарело, говорят в учреждении. Новая техника российско-французского производства сошла с конвейера буквально месяц назад и сразу поступила в лечебное учреждение, а метод лечения с помощью рентгеновских лучей давно зарекомендовал себя как доступный и эффективный.

Просмотров всего: 69

#медицина

распечатать


Общество 2

Лор-врач: удалять аденоиды ребенку нужно не всегда
Общество

В детской городской больнице Благовещенска обследуют пациентов на новом флюорографе
Общество

В Благовещенском роддоме предлагают новый метод послеоперационного обезболивания
Общество

Врач-гинеколог: женщины стали больше любить себя
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь