В Амурском онкодиспансере получили оборудование, которое лечит не только рак

В Амурском областном онкологическом диспансере в рамках национального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» получили новый рентгенотерапевтический аппарат. Техника стоимостью около 12 миллионов рублей предназначена для близкофокусной рентгенотерапии.

Новое оборудование установили в поликлинике. Ежедневно на аппарате близкофокусной рентгенотерапии проходят лечение до 20 пациентов. Рентгеновские лучи воздействуют локально только на определенную область, где находится опухоль или очаг воспаления, не захватывая здоровую ткань. Такой метод подходит, когда патологические клетки находятся на коже или слизистых и расположены на поверхности. Врач управляет процессом из соседнего кабинета.

«Рентгеновские лучи обладают цитодеструктивным действием – то есть разрушают опухолевые клетки, плюс оказывают обезболивающее, противовоспалительное и противоотечное действие. Поэтому лечение у нас проходят не только пациенты с онкологией, к нам обращаются больные с артрозами, артритами, пяточной шпорой, нейродермитами – после лечения боль и отечность уходят, – рассказывает врач-радиолог поликлиники Амурского областного онкологического диспансера Ольга Каськова. – Доказана высокая эффективность этого лечения, и это подтверждено в нашей деятельности». По данным медиков, метод эффективен в 90-95 % случаев.

«Преимущества такой лучевой терапии – большая пропускная способность, возможность лечения в амбулаторных условиях и радиационная безопасность как для наших пациентов, так и для нашего персонала, что немаловажно, – добавляет Ольга Алексеевна. – Кроме того, метод близкофокусной рентгенотерапии практически не имеет противопоказаний для людей с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы. А учитывая тот факт, что основная часть наших пациентов – это люди перешагнувшие возраст 60 лет, это также позволяет проводить им наше лечение без ограничений».

Курс лечения для каждого пациента рассчитывается индивидуально, в среднем требуется 8-10 процедур. Положительное воздействие заметно порой уже в конце курса лечения, но основной эффект немного отсрочен по времени и появляется примерно через месяц, объясняет Ольга Каськова.

До этого врачи диспансера также использовали для лечения пациентов аналогичное оборудование, но оно уже устарело, говорят в учреждении. Новая техника российско-французского производства сошла с конвейера буквально месяц назад и сразу поступила в лечебное учреждение, а метод лечения с помощью рентгеновских лучей давно зарекомендовал себя как доступный и эффективный.