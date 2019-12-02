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Семья погорельцев с двумя детьми из Джалинды просит помощи

Семья погорельцев с двумя детьми из Джалинды просит помощи

Семья из села Джалинда Сковородинского района, чей дом пострадал при пожаре, просит помощи. Огонь полностью уничтожил жилище. Спасти удалось лишь документы и некоторые вещи.

Огонь в двухквартирном одноэтажном доме заполыхал 1 декабря около 16:00. «Загорелось у соседей – мы живем через стенку. А стены из фанеры и картона, поэтому они махом вспыхнули. От соседей и мы загорелись. В первую очередь мы вынесли документы, потом кое-какие детские вещи. Мои вещи все сгорели, мебель уже и вытаскивать бесполезно было. Дом полностью сгорел, обе квартиры. Баня одна стоит с гаражом и все. В доме мы проживали по соцнайму. В сельской администрации говорят, домов нет, если есть, то все разбито: ни окон, ни дверей. Не знаем, куда деваться», – рассказывает Оксана Баловнева.

Семью на некоторое время приютили неравнодушные сельчане – предоставили жилой пустующий дом с мебелью. Оксана надеется на помощь неравнодушных. Им необходимы вещи, деньги на одежду и школьную канцелярию для детей. В семье воспитываются дочь и сын 13 и 14 лет.

Перевести деньги погорельцам можно через сбербанк-онлайн по телефону: 8 914-605-58-62 (Оксана Александровна Баловнева) или на карту: 4276 0300 1582 8987.

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#пожары #помощь #происшествия

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