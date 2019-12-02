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сегодня, 17:15 0

Диану Шурыгину потряс развод с мужем

Диану Шурыгину потряс развод с мужем
Фото: instagram.com/shurygina_vlog

20-летняя Диана Шурыгина развелась с мужем после двух лет брака. Звезда скандальных ток-шоу тяжело отнеслась к тому, что ее экс-супруг забрал свидетельство о расторжении брака.

О разводе с 31-летним оператором Первого канала Андреем Шляниным девушка сообщила два месяца назад. Сразу после этого Шурыгина похвасталась тем, что у нее появился новый возлюбленный.

Теперь же участница ток-шоу призналась подписчикам, что процедура развода официально завершена. Бывший супруг сообщил ей о том, что забрал заявление о расторжении брака. «Я не верю. У меня выбило мозги. Хотела вам сказать, что чувствую сейчас, но я не могу. Как-нибудь буду одна и поболтаю с вами», – написала Шурыгина в Инстаграме.

Ранее она рассекретила нового избранника. Сейчас Шурыгина живет с 22-летним миллионером Денисом Ребровым.

Недавно Диана Шурыгина призналась, что одной из причин развода стало желание ее мужа иметь детей. Сама модель пока не хочет торопить события.

Диана Шурыгина получила свою известность после участия в шоу «Пусть говорят» в качестве жертвы изнасилования. Девушке посвятили рекордные 5 выпусков телепередачи. Также про нее снимали несколько документальных фильмов, приглашали на другие передачи и радиоэфиры. После того как скандал утих, Диана стала блогером и моделью.

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#шоу-бизнес

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