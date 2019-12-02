В Свободном выселят людей из частных домов, чтобы построить школу

В Свободном приняли решение о резервировании участка земли в кварталах № 484 и 485 под строительство школы на 528 мест. Данное обстоятельство не обрадовало жильцов этих кварталов. Люди забили тревогу, полагая, что их выгонят со своих подворий.

Это кварталы в пределах улиц Серова, Новый Быт, Кузнечная и Некрасова. Владельцы двадцати одного участка пребывали в растерянности и были возмущены таким решением, полагая, что строительство школы в городе можно вести и в другом месте, не трогая частный сектор.

9 ноября на улице Кузнечной состоялся сход граждан, проживающих в этих кварталах. Люди хотели получить ответы на свои вопросы, пишет Gzt-sv.ru. На встречу приехал начальник отдела по градостроительству, архитектуре и капитальному строительству администрации Свободного Юрий Бороздин. Отмечается, что доходило до «крепкого словца». Многие горожане брали кредиты, чтобы отстраивать дома, развивать подсобное хозяйство.

Собравшимся объяснили, что даже в случае нежелания переезжать вопрос будет решаться в судебном порядке. Процедура изъятия земельных участков у граждан предусмотрена законодательством РФ. Так что главный вопрос для граждан – получение достойной компенсации. Зимой начнут работать независимые оценщики, труд которых должен оплатить муниципалитет, и геодезисты, которым необходимо предоставить доступ на участки для проведения обследований.

Начало строительства школы назначено на 2021 год.

Фото: gzt-sv.ru