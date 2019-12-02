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Московский архитектор: Тында – простор для архитектурных находок

Московский архитектор: Тында – простор для архитектурных находок

Тында примет участие во Всероссийском конкурсе благоустройства малых городов и исторических поселений. На конкурс от столицы БАМа будет представлен дизайн-проект благоустройства общественной территории от сквера возле здания администрации Тындинского района до сквера возле кафе «Маяк».

Администрация города объявила аукцион на создание проекта для участия в конкурсе. Одни из потенциальных участников – специалисты московского архитектурного бюро «8 линий» прибыли в Тынду, чтобы воочию увидеть территорию и оценить шансы на победу.

Параллельно московские проектировщики проводят опрос среди горожан, какой бы они хотели видеть эту территорию. Тындинцы предлагают установить фонтан, различные архитектурные формы и озеленить культурными насаждениями аллею на Московском бульваре.

Специалисты провели обучающий семинар, в котором приняли участие жители, депутаты городской Думы, молодежный парламент, представители общественных организаций и бизнес-сообщества.

Руководитель архитектурного бюро «8 линий» Антон Кочуркин заявил, что у Тынды есть большие шансы победить во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. «Столица БАМа – простор для архитектурных находок. Это один из немногих городов, в котором жители максимально вовлечены в идеи по благоустройству общественной территории», – сказал он.

Дизайн-проекты архитектурного бюро «8 линий» неоднократно становились победителями Всероссийского конкурса, информирует пресс-служба администрации Тынды.

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