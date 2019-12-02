В Хабаровском крае величественный тигр вышел из леса к машине с людьми (видео)

Фото: скриншот видео

Специалисты центра «Амурский тигр» изучают видео и место съемки в Хабаровском крае. Там зафиксировали амурского тигра, который преследовал автомобиль с людьми.

«Гордость, достоинство, величественность — первые слова, которые пришли нам на ум при просмотре этого видео, снятого в Хабаровском крае», – сообщается на официальной странице центра в Инстаграме.

В опубликованном видеоролике люди, ехавшие в машине, увидели хищника в лесистой местности. Тигр вышел на дорогу и начал преследовать машину. Очевидцы за кадром отметили, что животное прибавило скорость, затем отстало от транспорта.

«Смотри, всё, он идет, он нашел добычу свою, — приводит AmurMedia.ru слова девушки, сидящей в машине. — Он начинает потихоньку приближаться. Я никогда такого не видела…».

«Очевидцы сняли тигра в районе Змеиной сопки в Хабаровском крае. Место съемки уже проверяют. Знаем, перебороть любопытство и просто поехать дальше, тяжело. Но очевидцы, сделавшие кадры, поступили правильно. Машину покидать не стали, продолжили движение», – говорится в сообщении центра.

Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу как исчезающий вид. 90 % его популяции, которая насчитывает от 500 до 600 особей, обитает в Приморье и в Хабаровском крае, сообщает ТАСС.