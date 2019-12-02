В Хабаровском крае величественный тигр вышел из леса к машине с людьми (видео)
Специалисты центра «Амурский тигр» изучают видео и место съемки в Хабаровском крае. Там зафиксировали амурского тигра, который преследовал автомобиль с людьми.
«Гордость, достоинство, величественность — первые слова, которые пришли нам на ум при просмотре этого видео, снятого в Хабаровском крае», – сообщается на официальной странице центра в Инстаграме.
В опубликованном видеоролике люди, ехавшие в машине, увидели хищника в лесистой местности. Тигр вышел на дорогу и начал преследовать машину. Очевидцы за кадром отметили, что животное прибавило скорость, затем отстало от транспорта.
«Смотри, всё, он идет, он нашел добычу свою, — приводит AmurMedia.ru слова девушки, сидящей в машине. — Он начинает потихоньку приближаться. Я никогда такого не видела…».
«Очевидцы сняли тигра в районе Змеиной сопки в Хабаровском крае. Место съемки уже проверяют. Знаем, перебороть любопытство и просто поехать дальше, тяжело. Но очевидцы, сделавшие кадры, поступили правильно. Машину покидать не стали, продолжили движение», – говорится в сообщении центра.
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Гордость, достоинство, величественность — первые слова, которые пришли нам на ум при просмотре этого видео, снятого в Хабаровском крае. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Люди, которым посчастливилось встретить полосатого красавца (или красавицу!), тоже восхищены, но немножко ругаются от удивления:) Поэтому мы позволили себе убрать из видео звук. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ENG: Pride, dignity, majesty - these are the first words that came to our mind when we watched this video from Khabarovsk krai. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ People who were lucky enough to meet the tiger (or tigress!), are also admired, but use not so good words:) Therefore, we allowed ourselves to mute the video. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #амурскийтигр #тигр #центрамурскийтигр #хабаровскийкрай #россия #дикаяприрода #amurtiger #tiger #siberiantiger #amurtigercenter #wildlife #khabarovsk27 #bigcats
Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу как исчезающий вид. 90 % его популяции, которая насчитывает от 500 до 600 особей, обитает в Приморье и в Хабаровском крае, сообщает ТАСС.
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