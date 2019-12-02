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сегодня, 16:41 0

Неизвестные сделали белому медведю надпись «Т-34» на боку (видео)

Неизвестные сделали белому медведю надпись «Т-34» на боку (видео)
Фото: Marjanhg с сайта Pixabay

Ученые выясняют, где было снято видео с белым медведем, на боку которого неизвестные краской написали «Т-34». Видео с медведем распространяется в Сети.

По предварительным данным, зверя с крупной надписью на боку заметили на Чукотке. Однако ученые не исключают, что видео сняли на Новой Земле, где этой зимой зафиксировано нашествие белых медведей.

Анатолий Кочнев, старший научный сотрудник Лаборатории экологии млекопитающих Института биологических проблем Севера ДВО РАН прокомментировал ситуацию.

«Это видео изначально переслал чукотский охотник, чукчи хотят охотиться на белых медведей, но зоозащитники против – называют их браконьерами и так далее. А на самом деле у охотников куда больше уважения к зверям, чем у тех, кто написал на боку медведя. Такое отношение только хуже самим животным делает», – сказал специалист.

Ученый также рассказал, что если это обычная краска, то она со временем смоется. Однако поначалу у белого медведя могут возникнуть трудности с охотой, пишет NTV.

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#животные #происшествия

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