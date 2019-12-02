Благовещенец вонзил нож в возлюбленную, чтобы доказать свою верность

Житель Благовещенска окажется на скамье подсудимых за то, что ранил сожительницу. Таким способом он решил доказать ей свою верность. Причем просьбу воткнуть в нее нож озвучила сама девушка.

В апреле 2019 года в ходе распития спиртного между благовещенцем и его сожительницей возник конфликт на почве ревности – девушка упрекнула молодого человека в неверности. В качестве доказательства его верности, она предложила благоверному воткнуть нож ей в ногу. Но вскоре конфликт сошел на нет, и пара легла спать.

Утром девушка обнаружила, что парня рядом нет. Тут он вбежал в комнату, взял нож и воткнул его в бедро возлюбленной. Свой поступок благовещенец объяснил тем, что все-таки хотел доказать ей свою верность.

В отношении 24-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшее кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). В настоящее время прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала дело в городской суд.

В соответствии с Уголовным кодексом РФ за совершение указанного преступления суд может назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, сообщает областная прокуратура.