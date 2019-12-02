Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:38 0

Благовещенец вонзил нож в возлюбленную, чтобы доказать свою верность

Благовещенец вонзил нож в возлюбленную, чтобы доказать свою верность
Фото: smolnarod.ru/

Житель Благовещенска окажется на скамье подсудимых за то, что ранил сожительницу. Таким способом он решил доказать ей свою верность. Причем просьбу воткнуть в нее нож озвучила сама девушка.

В апреле 2019 года в ходе распития спиртного между благовещенцем и его сожительницей возник конфликт на почве ревности – девушка упрекнула молодого человека в неверности. В качестве доказательства его верности, она предложила благоверному воткнуть нож ей в ногу. Но вскоре конфликт сошел на нет, и пара легла спать.

Утром девушка обнаружила, что парня рядом нет. Тут он вбежал в комнату, взял нож и воткнул его в бедро возлюбленной. Свой поступок благовещенец объяснил тем, что все-таки хотел доказать ей свою верность.

В отношении 24-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшее кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). В настоящее время прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала дело в городской суд.

В соответствии с Уголовным кодексом РФ за совершение указанного преступления суд может назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, сообщает областная прокуратура.

Просмотров всего: 674

#криминал #происшествия

распечатать


В России и мире

Неизвестные на Дальнем Востоке сделали белому медведю надпись «Т-34» на боку (видео)
Происшествия

В Благовещенске вынесли приговор членам финансовой пирамиды
Происшествия

Несовершеннолетний водитель скрывался в Благовещенске от полиции и попал в ДТП
Происшествия

Задержан амурчанин, подозреваемый в вандализме на кладбище в Серышево
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • ...

    inoy
    55 минут назад

    сейчас пусть она свою верность докажет (2 года)......)))) водка казёл

  • Терминатор

    Терминатор
    39 минут назад

    Пьяный проспится, дурак никогда...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь