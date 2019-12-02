В Благовещенске вынесли приговор членам финансовой пирамиды

В Благовещенском городском суде вынесли приговор двум амурчанам, участвовавшим в работе финансовой пирамиды. Они были признаны виновными в совершении преступления по статье «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере».

По информации следствия, в 2014 году осужденные благовещенцы создали сайт, принадлежащий вымышленной компании Traders-Company Inc. Затем запустили рекламу о привлечении денег граждан в доверительное управление под высокие проценты для мнимого участия в торгах на рынке FOREX.

Известно, что несколько граждан получили деньги за счет средств новых вкладчиков. Однако в целом клиентам вымышленной компании был причинен материальный ущерб на сумму больше 32 миллионов рублей.

«Осужденные входили в состав организованной группы и в соответствии со своей ролью осуществляли денежные переводы гражданам, в целях создания у них видимости финансовой надежности компании», – сообщили в прокуратуре Амурской области.

Суд назначил одному из злоумышленников 4 года лишения свободы, второму – 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Исковые требования потерпевших удовлетворены.

Арест на денежные средства, находящиеся на счетах интернет-магазинов, открытых организаторами сайта сохранен до исполнения решения в части взыскания гражданских исков. Государственное обвинение поддержала прокуратура города Благовещенска.

Приговор в законную силу пока не вступил.