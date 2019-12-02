Амурчанин-браконьер нанес природе ущерб свыше 300 тысяч рублей

В Мазановском районе возбуждено уголовное дело, связанное с незаконной охотой. У амурчанина в машине обнаружили туши застреленных косуль – самки и самца.

К мазановским полицейским обратились сотрудники амурского управления по охране животного мира за помощью в поисках владельца автомобиля, который был замечен на незаконной охоте в лесном массиве Мазановского района.

Ориентировку на автомобиль передали во все районы области. В тот же день сотрудники ГИБДД Серышевского района заметили указанное транспортное средство. Во время осмотра машины полицейские обнаружили туши отстреленных животных – самки и самца косули.

Для дальнейших разбирательств мужчину доставили в МО МВД России «Мазановский», где он дал признательные показания. Причиненный ущерб составил 320 000 рублей.

Отделением дознания МО МВД России «Мазановский» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ.

В соответствии с действующим законодательством по этой статье можно лишиться свободы на срок до 5 лет, сообщает управление МВД России по Амурской области.