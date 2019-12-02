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В отделе ЗАГС по Благовещенску и Благовещенскому району наблюдается бум двойняшек

В отделе ЗАГС по Благовещенску и Благовещенскому району наблюдается бум двойняшек
Фото: pixabay.com

2 декабря в ЗАГСе по Благовещенску и Благовещенскому району наблюдался настоящий бум двойняшек. За день специалисты отдела зарегистрировали 5 пар двоен.

Среди них две пары, в которых только девочки; одна – в которой только мальчики; две пары, где есть и девочка, и мальчик. Об этом сообщается в Инстаграме управления ЗАГС Амурской области.

«Поздравляем родителей с двойным счастьем. Желаем малышам крепкого здоровья и счастливого детства, а родителям терпения и сил в воспитании деток», – сказано в сообщении.

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#дети

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