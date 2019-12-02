РЖД собираются продавать билеты на автобусы, самолеты и теплоходы

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) планирует в 2020 году запустить работу сайта, где можно будет купить билет для проезда несколькими видами транспорта, в том числе на поезде, автобусе, самолете. Об этом журналистам сообщил директор РЖД по информационным технологиям Евгений Чаркин.

«В первую очередь, [на сайте будут] ж/д, авиа, автобусы. С такси тоже мы прорабатываем. И даже водный транспорт. Уже сейчас по Якутии запущена возможность приобрести билет на паром и поезд. Мы смотрим на Карелию с точки зрения водного транспорта и смотрим на Петербург», – цитирует Чаркина ТАСС.

В приоритете пассажиру будет показываться вариант мультимодальной перевозки, в которой железная дорога – основной способ передвижения, а затем остальные доступные опции с указанием цены и времени в пути. Пассажир сможет купить билет на поезд и самолет как для путешествий внутри страны, так и за границу. Автобусные перевозки предполагаются только внутренние. Первыми партнерами РЖД среди железных дорог Европы станут итальянский перевозчик Trenitalia, немецкий холдинг DB и французский оператор SNCF.

Чаркин отметил, что РЖД в будущем рассмотрят и возможность добавить на сайте функцию бронирования гостиниц. Ранее он сообщал журналистам, что в декабре 2019 года на сайте РЖД станет доступно бронирование билетов на поезда европейских железных дорог Италии, Франции и Германии.

РЖД также рассчитывают, что до 70 % билетов, купленных на поезда дальнего следования, к 2025 году будет оформляться в электронном виде.

По словам Чаркина, на данный момент около 60 % билетов на поезда дальнего следования оформляется в электронном виде. Для скоростных поездов этот показатель составляет 90 %. Увеличение количества оформленных в электронном виде проездных документов – одна из задач стратегии цифровой трансформации РЖД до 2025 года. Компания также планирует увеличить до 75 % долю услуг грузовой перевозки, доступных к оформлению в электронном виде. 90 % должна к 2025 году составить доля электронных документов при взаимодействии с участниками перевозочного процесса, включая международные транзитные перевозки.

Кроме того, 55 % операций, необходимых для обслуживания клиентов, будет выполняться без участия человека. Параллельно с этим РЖД планируют начать переход на отечественное программное обеспечение, количество сотрудников, которые его используют, достигнет отметки в 70 % от общего количества в холдинге.

«Российские железные дороги» планируют переобучать сотрудников в процессе реализации стратегии цифровой трансформации холдинга до 2025 года, а также создавать в компании новые компетенции, сообщил Евгений Чаркин.

«Во-первых, [персонал] будет переучиваться. Потому что цифровизация, помимо того, что оптимизирует ряд процессов и тем самым позволяет оптимизировать ресурсы, которыми эти процессы реализуются, [порождает] новые функции. Пример – появление беспилотных локомотивов. Казалось бы, машинист должен уйти – как профессия... Не будет машиниста при появлении беспилотного локомотива с одной стороны, с другой стороны – должен быть человек, который выполняет инженерную функцию, который должен обучать систему с компонентами искусственного интеллекта, по сути, быть оператором тягового состава. Это пример изменения компетенций и появления новых профессий», – сказал он.

Для реализации цифровой стратегии РЖД потребуется дополнительно 2,5 тысячи человек. «Это разработчики, аналитики, люди, которые должны данными управлять, технологи, которые должны переложить [все] в цифровые процессы. Весь набор компетенций», – пояснил Чаркин.

Совет директоров РЖД в конце октября утвердил стратегию цифровой трансформации холдинга до 2025 года. Она включает в себя создание и развитие восьми цифровых платформ, в том числе для организации мультимодальных грузовых и пассажирских перевозок, оптимизации внутренних процессов компании, строительства и диагностики состояния инфраструктуры и управления транспортно-логистическими узлами. По оценке РЖД, экономический эффект от реализации программы цифровой трансформации для компании составит 153 миллиарда рублей, совокупный эффект для страны – 400 миллиардов рублей. Среди технологий, которые планируют использовать РЖД – интернет вещей, Big Data и блокчейн. Инвестиции в реализацию программы составят около 100 миллиардов рублей, общая сумма инвестиций в IT составит 220 миллиардов рублей до 2025 года.