Автобусы между Благовещенском и Хэйхэ должны пойти с 4 декабря

В понедельник, 1 декабря, ЗАО «Пассажирский порт «АмурАССО» закончило работы по установке наплавного понтонного моста через реку Амур. Уже согласована предварительная дата начала движения автобусов между двумя берегами.

Планируется, что уехать в Китай и обратно на автобусе по сооружению можно будет со среды, 4 декабря.

В данный момент проводятся мероприятия по предъявлению моста контрольно-надзорным органом. После обследования объекта транспортной комиссией, мост будет введен в эксплуатацию, сообщают в ЗАО «Пассажирский порт "АмурАССО"».

В кассе учреждения сообщили, что пока приказа о начале движения автобусов они не получали, поэтому не могут сориентировать по стоимости билетов.