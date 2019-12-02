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сегодня, 15:39 0

Автобусы между Благовещенском и Хэйхэ должны пойти с 4 декабря

Автобусы между Благовещенском и Хэйхэ должны пойти с 4 декабря
Фото: instagram.com/portamurasso/

В понедельник, 1 декабря, ЗАО «Пассажирский порт «АмурАССО» закончило работы по установке наплавного понтонного моста через реку Амур. Уже согласована предварительная дата начала движения автобусов между двумя берегами.

Планируется, что уехать в Китай и обратно на автобусе по сооружению можно будет со среды, 4 декабря.

В данный момент проводятся мероприятия по предъявлению моста контрольно-надзорным органом. После обследования объекта транспортной комиссией, мост будет введен в эксплуатацию, сообщают в ЗАО «Пассажирский порт "АмурАССО"».

В кассе учреждения сообщили, что пока приказа о начале движения автобусов они не получали, поэтому не могут сориентировать по стоимости билетов.

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#Китай #транспорт

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