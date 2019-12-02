Произведения амурских писателей не вошли в финал литературной премии имени Арсеньева

На получение престижной награды претендовали исторический роман «Албазинец» Алексея Воронкова и баллада о первопроходцах «Горький хлеб Албазина» Нины Дьяковой. Они вышли в полуфинал премии, где оказались 30 авторов. Целью награды является популяризация творчества современников, пишущих о Дальнем Востоке. Свои произведения о Дальнем Востоке представили авторы из всех регионов Дальневосточного федерального округа, а также писатели и поэты из Москвы, Санкт-Петербурга, Кургана, Северодвинска, Иванова, Волгограда, Крыма и Латвии.

Шорт-лист огласили 30 ноября. В него вошли 10 произведений по трем номинациям: «Длинная проза», «Короткая проза» и «Проза для детей». В «Длинной прозе» финалистами стали «Максим Аммосов» Олега Сидорова, «Роза ветров» Андрея Геласимова и «Остров Сахалин» Эдуарда Веркина. В «Короткой прозе»: «Когда Чита была Москвой сибирской» Ирины Бариновой, «Честные люди» и «Быков мыс» Анатолия Слепцова, «Пленники тайги» Андрея Томилова. В «Прозе для детей»: «Сказочная Якутия» Александры Агафоновой, «Приключения Кати и Марка» Игоря Янчука и «Кит плывет на север» Анастасии Строкиной.

«Для меня как участника экспертного совета (первая отборочная инстанция) выбор жюри оказался в целом ожидаемым и логичным. Хотя, конечно, всегда остаются какие-то дискуссионные и вкусовые моменты, – написал у себя на Фейсбуке дальневосточный писатель Василий Авченко. – В номинации "Большая проза" в короткий список вошли Андрей Геласимов с "Розой ветров" о Невельском, Эдуард Веркин с постапокалиптически-антиутопическим "Островом Сахалином" (что совершенно неудивительно: я часто говорю, что лучшие книги о Дальнем Востоке пишутся не дальневосточниками, а приглашенными легионерами – начиная с Гончарова, Чехова, Пришвина и заканчивая здравствующими и работающими Кузнецовым-Туляниным, Ремизовым, Тарковским, Юзефовичем и Олегом Сидоровым с биографией якутского революционера и руководителя Максима Аммосова в серии ЖЗЛ. Особенно приятно, что в компании столь известных и авторитетных авторов, как Геласимов и Веркин, оказался житель Якутска, публицист, завкафедрой СВФУ Олег Сидоров. Ранее он, кстати, выпустил в серии ЖЗЛ биографию другого славного представителя якутского народа – Платона Ойунского (Слепцова), филолога, политика, этнографа, писателя. В "Малой прозе" – Ирина Баринова из Читы с добросовестной краеведческой книгой, Анатолий Слепцов из Якутии и Андрей Томилов, который живет в Кургане, но рассказы – дальневосточные, таежные; мне особенно запомнился "Лукса и мотор" о старом удэгейце. В номинации "Проза для детей" – Александра Агафонова из Москвы с книгой "Сказочная Якутия", Игорь Янчук с Сахалина с "Приключениями Кати и Марка в волшебном мире детских снов" и "Кит плывет на север" Анастасии Строкиной из Москвы».

Как отметил Василий Авченко, представители самых крупных дальневосточных городов, Владивостока и Хабаровска, в короткий список не вошли. «Что тоже следует признать по-своему интересным результатом. Но Владивосток и Хабаровск и так не пропадут. А вот Чукотки, Камчатки, Магадана хотелось бы больше», – признался Василий Олегович.

В каждой из номинаций литературной премии имени Арсеньева будет определен только один победитель. Каждый из них получит премию в размере 500 000 рублей. Имена победителей назовут в рамках «Дней Дальнего Востока в Москве». Финальная церемония и награждение победителей состоятся в столице 13 декабря.

Премия имени Арсеньева была учреждена по инициативе заместителя председателя правительства Российской Федерации – полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. В состав экспертного жюри вошли прозаик, куратор премии «Национальный бестселлер» Вадим Левенталь, писатель Ольга Погодина-Кузмина, писатель Лев Данилкин, ректор Литературного института имени Горького Алексей Варламов, писатель Евгений Водолазкин, детский поэт Анастасия Орлова, детский писатель Юрий Нечипоренко, критик Андрей Рудалев, глава издательства «Рубеж» Александр Колесов, директор музея-заповедника «Владивостокская крепость» Виктор Шалай, писатель, депутат Госдумы РФ Сергей Шаргунов.