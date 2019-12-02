Несовершеннолетний водитель скрывался в Благовещенске от полиции и попал в ДТП

В Благовещенске случилось происшествие с несовершеннолетним. Он сел за руль автомобиля, попытался скрыться от полиции и попал в ДТП.

«1 декабря ночью в Благовещенске на улице Зейской водитель 2003 года рождения, управляя автомобилем Toyota Corolla Fielder, проигнорировал законное требование сотрудника полиции об остановке ТС. При попытке скрыться данный гражданин не справился с управлением, совершил съезд с проезжей части, наезд на препятствие (леерное ограждение)», – сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

В результате происшествия никто не пострадал. В отношении водителя составили административный материал по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ (управление машиной лицом, не имеющим права управления). Такое правонарушение предусматривает штраф от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.