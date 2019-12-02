Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:03 0

Задержан амурчанин, подозреваемый в вандализме на кладбище в Серышево

Задержан амурчанин, подозреваемый в вандализме на кладбище в Серышево
Фото: vk.com

В ОМВД России по Серышевскому району 28 ноября поступило сообщение, что на кладбище в Серышеве повреждён крест на одной из могил. Кроме того, оттуда неоднократно пропадали надгробные фотографии.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и опросили возможных свидетелей и очевидцев, со слов которых выяснилось, что в последнее время в районе кладбища неоднократно видели ранее судимого местного жителя 1985 года рождения.

Злоумышленника полицейские задержали в Благовещенске. Мужчина признался в содеянном. Пояснить, зачем забирал фотографии и поджёг крест на могиле, он не смог. В те моменты он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту отделом дознания ОМВД России по Серышевскому району возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 244 УК РФ (уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений).

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – обязательство о явке, сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области.

Просмотров всего: 329

#происшествия

распечатать


В России и мире

Неизвестные на Дальнем Востоке сделали белому медведю надпись «Т-34» на боку (видео)
Происшествия

Благовещенец вонзил нож в возлюбленную, чтобы доказать свою верность
Происшествия

Несовершеннолетний водитель скрывался в Благовещенске от полиции и попал в ДТП
Происшествия

В Моховой Пади рабочие пытаются помешать воде затопить железную дорогу (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь