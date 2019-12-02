Задержан амурчанин, подозреваемый в вандализме на кладбище в Серышево

В ОМВД России по Серышевскому району 28 ноября поступило сообщение, что на кладбище в Серышеве повреждён крест на одной из могил. Кроме того, оттуда неоднократно пропадали надгробные фотографии.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и опросили возможных свидетелей и очевидцев, со слов которых выяснилось, что в последнее время в районе кладбища неоднократно видели ранее судимого местного жителя 1985 года рождения.

Злоумышленника полицейские задержали в Благовещенске. Мужчина признался в содеянном. Пояснить, зачем забирал фотографии и поджёг крест на могиле, он не смог. В те моменты он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту отделом дознания ОМВД России по Серышевскому району возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 244 УК РФ (уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений).

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – обязательство о явке, сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области.