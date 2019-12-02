В Моховой Пади рабочие пытаются помешать воде затопить железную дорогу (видео)

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В Моховой Пади недалеко от турбазы «Снежинка» четыре дня работники железной дороги пытаются справиться с потоком воды, которая течет в сторону железнодорожного полотна. По словам рабочих, проблема возникла еще в четверг, 28 ноября, но решать ее никто не спешит. Хозяина трубы найти не могут.

Источник проблемы – труба, из которой, как говорят рабочие, бежит холодная чистая вода.

Происходящее они зафиксировали на камеру мобильного телефона.

«А вот что происходит ниже: вон там смыло сопку, и вся сопка сползла сюда. Здесь в большом количестве идет вода и потом уходит направо и налево, и вон там железная дорога находится. Тут метров 20, наверное, намыло и прямиком к железной дороге. Там маленький мостик стоит, и он еле справляется. Чистим, что можем делаем, долбим. Делаем траншеи ломами и воду посылаем ниже моста. Под мостом уже просвет минимальный в принципе, вода вон как поперла. Возможно, через несколько дней она хлынет через пути», – говорит за кадром автор видеоролика.

По словам железнодорожников, они сами пытаются не дать воде затопить участок железной дороги, поскольку найти хозяев трубы им не удалось.

«Мы тут постоянно работаем не покладая рук, долбим этот лед, чтобы наш мостик маленький пропускал этот лед, чтобы железную дорогу не затопило. И концов никто найти не может. А вода не прекращает идти, порой она сильнее идет. Если вода хлынет через пути, это для всех будет проблема: ну как поезда пойдут, по воде, что ли?» – сокрушается железнодорожник.

В АО «Амурские коммунальные системы» сообщили, что их сетей в этом районе нет. В пресс-службе мэрии, со ссылкой на управление ЖКХ прокомментировали, что городских коммуникаций там тоже нет.