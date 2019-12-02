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Мужчина расплатился в благовещенском магазине не рублями, а дублями (видео)

Мужчина расплатился в благовещенском магазине не рублями, а дублями (видео)
Фото: кадр видео

1 декабря случилось происшествие в магазине, расположенном на КПП в Благовещенске. Мужчина-покупатель предпринял попытку рассчитаться за товар ненастоящими купюрами.

Об этом случае ИА «Амур.инфо» сообщил управляющий сети магазинов Дмитрий. Покупатель хотел выдать за настоящую банкноту номиналом 1 тысяча рублей «билет банка приколов». На нем указан номинал: «тысяча дублей», также есть надпись: «Не является платежным средством».

То, что банкнота ненастоящая, заметила кассир. Сообщила покупателю, но мужчина с этим не согласился. Когда решили вызвать полицию, он ретировался, прихватив пачку сигарет.

В правоохранительные органы, пояснил собеседник, магазин все же не обращался, поскольку люди полагают, что это не поможет.

Дмитрий в разговоре с корреспондентом также предостерег другие торговые точки Благовещенска.

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#происшествия #торговля

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