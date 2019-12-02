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Мать вышла из комы спустя месяц, услышав плач дочери

Мать вышла из комы спустя месяц, услышав плач дочери
Фото: Martin Delgado

В Сан-Франциско женщина вышла из комы, чтобы покормить грудью голодную дочь. Месяц назад она ударилась головой и впала в кому.

42-летняя Мария Лаура Феррейра (Maria Laura Ferreyra) попала в больницу после того, как на нее напал грабитель. При падении женщина ударилась головой о землю, после чего впала в кому.

После того как аргентинка две недели пролежала в больнице в коме, врачи сообщили семье, что она умрет, и предложили им пожертвовать органы женщины в пользу больных, нуждающихся в пересадке. Муж Феррейры Мартин Дельгадо (Martin Delgado) заявил, что, несмотря на мрачные прогнозы, уверен в том, что его жена проснется.

23 ноября, спустя месяц после трагического случая, Дегальдо принес в больницу двухлетнюю дочь попрощаться с матерью. Девочка захныкала, как она обычно делала, когда была голодна. Феррейра неожиданно сбросила свой халат и дала ей грудь.

Дельгадо рассказал, что все очевидцы плакали, видя, как мать и дочь обнимают друг друга. По словам мужчины, Феррейра дотрагивалась до дочери так, как она это делала до происшествия. Тем не менее женщина до сих пор не приходит в сознание и не реагирует на слова родных. «Мы надеемся, что справедливость восторжествует, ведь трое детей ждут ее и очень страдают», – цитирует «Лента.ру» мужчину.

После произошедшего Дегальдо решил, что будет бороться за супругу до конца.

В январе 2019 года женщина родила ребенка, находясь в коме в течение 10 лет. Случилось это после того, как ее изнасиловал медбрат клиники, в которой она находилась.

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#жизнь #здоровье

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