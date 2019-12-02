Архив: Владимир Жириновский раздал около 20 тысяч рублей амурчанам (видео)

19 июля 2003 года Благовещенск посетил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он облетал всю страну и, как говорил, в день посещал по три города. Целью лидера ЛДПР было усилить роль партии в регионах, чтобы на выборах в Госдуму за неё проголосовали не менее 30 % избирателей. Приезд Владимира Жириновского запечатлела съемочная группа Альфа-канала. Вот фрагменты того материала.

«Визит Владимира Вольфовича прошёл в соответствии с намеченным планом: выступление в теле-, радиоэфире, встреча с властями, пресс-конференция с журналистами. После лидер ЛДПР общался с благовещенцами, которые отмечали День города на площади Ленина. В качестве подарка от Жириновского многие получили автографы, аудио-, видеокассеты и деньги. Всего Владимир Вольфович раздал около 20 тысяч рублей», – писало Амур.инфо.

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#Альфа ТВ #история #политика

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Виктория Сытенко