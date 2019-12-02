Облачно с прояснением: прогноз погоды в Амурской области на 3 декабря

Фото: pixabay.com

3 декабря в Амурской области облачно с прояснением, в отдельных районах ожидается небольшой снег. Северный, северо-западный ветер ночью разгонится до 5-10, днем – до 14 метров в секунду.

Температура ночью составит минус 20...25, на северо-западе – 30...35. Днем – 16...21, по северу местами – около 25 градусов мороза. В Благовещенске переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный северо-западный умеренный, днем – до 13 метров в секунду. Температура ночью опустится до 20...22, днем – до 16...18 со знаком минус, сообщает Амурский гидрометцентр. На автодорогах области и города снежный накат, местами гололедица.

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Нина Гвоздкова