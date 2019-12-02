Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:44 0

Облачно с прояснением: прогноз погоды в Амурской области на 3 декабря

Облачно с прояснением: прогноз погоды в Амурской области на 3 декабря
Фото: pixabay.com

3 декабря в Амурской области облачно с прояснением, в отдельных районах ожидается небольшой снег. Северный, северо-западный ветер ночью разгонится до 5-10, днем – до 14 метров в секунду.

Температура ночью составит минус 20...25, на северо-западе – 30...35. Днем – 16...21, по северу местами – около 25 градусов мороза.

В Благовещенске переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный северо-западный умеренный, днем – до 13 метров в секунду. Температура ночью опустится до 20...22, днем – до 16...18 со знаком минус, сообщает Амурский гидрометцентр.

На автодорогах области и города снежный накат, местами гололедица.

Просмотров всего: 323

#погода

распечатать


Общество

Облачно, снег: прогноз погоды в Амурской области на 2 декабря
Общество

Облачно и снежно: прогноз погоды в Приамурье на 2 декабря

вчера, 13:05
Общество

Первый день зимы принесет снег: прогноз погоды в Приамурье на 1 декабря
Общество

Снег в первый день зимы: прогноз погоды в Амурской области на 1 декабря
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь