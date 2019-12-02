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Благовещенцы жалуются на работу «крематория»

Благовещенцы жалуются на работу «крематория»

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратился житель Благовещенска. Мужчина рассказал о проблеме, наблюдающейся в районе ТЭЦ. Там есть предприятие, которое во время работы выпускает дым с противным запахом.

Горожанин отмечает, что это может быть крематорий, где, по его сведениям, сжигают трупы животных, медицинские отходы. Функционирует предприятие не каждый день, но, когда это происходит, дышать становится нечем.

«Они летом эту трубу запускали часов в 10 вечера, а сейчас начинают в 18:00. Это какой-то кошмар! Вонь стоит ужасная», – жалуется благовещенец.

Собеседник затруднился назвать адрес «крематория», сказав, что он расположен примерно в 200 метрах от ТЭЦ. Также, по сведениям благовещенца, у предприятия есть лицензия от администрации города на сжигание.

В пресс-службе мэрии агентству прокомментировали, что горожанину с этой проблемой стоит обратиться с жалобой в управление Роспотребнадзора по Амурской области.

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#жизнь

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Комментарии
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  • ...

    DeaD Мороз
    3 часа назад

    Пральн нефиг жечь, скидывайте ему все в огород, чтобы меньше воняло

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