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Андрей Николишин: в современном спорте на одном таланте далеко не уедешь

Андрей Николишин: в современном спорте на одном таланте далеко не уедешь

Титулованный хоккеист, бронзовый призер Олимпиады-2002, чемпион мира в составе сборной в 1993 году, заслуженный мастер спорта Андрей Николишин побывал в Благовещенске, где провел мастер-класс для юных амурчан и пообщался с амурскими тренерами. Визит был недолгим, но он успел дать интервью программе «Простые вопросы».

В разговоре речь зашла о том, как мальчишкам из отдаленного региона выбиться на мировую хоккейную арену. «Очень просто – нужно огромное желание и терпение. Потому что в современном спорте на одном таланте и без труда уже невозможно куда-то пробиться. И неважно, где ты живешь. Конечно, в Благовещенске меньше возможностей развиваться в плане конкуренции в силу отдаленности региона, но, тем не менее, все условия для того, чтобы заниматься хоккеем здесь есть. Есть хорошие катки, есть тренеры, которые тебя обучат и дадут путевку в жизнь, а дальше все зависит от ребенка», – говорит Андрей Николишин.

Андрей Васильевич считает, что в хоккей ребенка надо отдавать не раньше 7-8 лет: «Раньше там просто делать нечего. Убивать ребенка, лишать его детства, с 3, 4 или 5 лет приводя в хоккей, это бессмысленность, кощунство и преступление по отношению к ребенку, я считаю».

В интервью затронули тему того, что Россия может быть отстранена на четыре года от всех международных соревнований, включая Олимпиаду в Токио, чемпионат Европы по футболу и чемпионат мира в Катаре. Андрей Николишин высказал свою позицию по этому вопросу. Подробности в видео.

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#Простые вопросы #спорт

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