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Школьник из Тынды стал лауреатом всероссийского конкурса

Школьник из Тынды стал лауреатом всероссийского конкурса
Фото: администрация Тынды

Ученик тындинской школы № 6 Иван Бекенев стал лауреатом XVII Всероссийского конкурса «Лучший урок письма». Рассказ Ивана о подвиге амурчанки Нины Распоповой вошел в число лучших в номинации «Есть такая профессия – Родину защищать».

«В своем письме я написал об уроженке Амурской области, легендарной летчице, Герое Советского Союза – Нине Максимовне Распоповой, которой в 2018 году исполнилось бы 105 лет. Рассказал о биографии летчицы, ее подвигах, которыми она прославила нашу область. По моему мнению, жизнь Нины Максимовны Распоповой является примером служения своему Отечеству», – рассказал Иван.

Лауреата федерального этапа XVII Всероссийского конкурса «Лучший урок письма», организаторами которого являются Почта России, Общероссийский профсоюз работников связи, МГУ им. Ломоносова и «Учительская газета», наградили в торжественной обстановке на общешкольной линейке. Помимо диплома, на память Иван получил смарт-часы, рюкзак и подарочную раскладку Почты России с блоками коллекционных марок.

«Мы гордимся Иваном. Он активно принимает участие во многих конкурсах и олимпиадах, занимая почетные места. Не стал исключением и конкурс Почты России. А своих ребят мы всегда настраиваем только на отличный результат», – поделилась директор тындинской школы № 6 Наталья Кузнецова.

В 2019 году участие в конкурсе приняли более 100 юных амурчан. Они рассказали в письмах о рецептах семейного счастья, главных в своей жизни книгах, удивительных семейных историях и легендах. Творческие работы были представлены в 10 номинациях, самыми популярными из которых стали «Есть такая профессия – Родину защищать…», «За здоровьем – в парки и на спортплощадки!» и «Моя любимая книга». Интересной и познавательной признана работа в номинации «У меня дома живет амурский тигр». Кроме того, свои методические разработки проведения урока письма представили и педагоги со всей области. Победители и участники были награждены дипломами и благодарностями.

Списки победителей областного конкурса опубликованы на сайте УФПС Амурской области https://www.pochta.ru/news-list, сообщает пресс-служба администрации Тынды.

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#Тында #школа

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