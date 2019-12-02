Студент АмГУ стал победителем чемпионата России «Молодые профессионалы»

В Москве подвели итоги финальных соревнований по профессиональному мастерству в рамках III Национального межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). В финале около 500 конкурсантов из 73 вузов страны в течение двух дней состязались в профмастерстве по 52 компетенциям. Их работу оценивали свыше 500 экспертов.

Студент Амурского государственного университета Дмитрий Шуваев победил в компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8». Молодой человек обошел представителей Дальневосточного федерального университета и Московского политехнического университета, которые заняли второе и третье места.

Теперь в копилке АмГУ две медали «Молодых профессионалов» – в 2018 году серебряным призером межвуза в компетенции «Химический анализ» стала студентка АмГУ Дарья Соловьева.

Всего по итогам первенства разыграли 64 золотых, 47 серебряных, 39 бронзовых медалей, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Амурской области.

«В этом году формат чемпионата изменился. Задания стали более сложными, добавился блок проектирования и аналитики, увеличилось количество вузов, которые приняли участие в соревнованиях. Конкурсанты справились со всеми задачами, показали свои знания и умения в практической части – это и есть результат. Каждый из участников чемпионата получил опыт, который сможет применить в жизни и сделать следующий шаг в своем профессиональном пути», – заявил директор департамента по работе с образовательными организациями союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Сергей Куколев.

Чемпионат вышел на международный уровень. Впервые в финале вне зачета выступили 30 участников из 11 университетов Германии, Белоруссии, Казахстана, Эстонии, Индии, Хорватии, Черногории, Марокко и Китая. Появились и новые вузовские компетенции – «Цифровая трансформация», «Технологии физического развития», «Технологическое предпринимательство».

Организаторами соревнований выступили Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы, АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) и Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

По словам организаторов, межвузовские чемпионаты по стандартам WorldSkills способствуют развитию профессиональной подготовки в системе отечественного образования. Особое значение в этом имеют компетенции Future Skills – навыки для экономики будущего.