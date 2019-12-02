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сегодня, 12:20 0

В Хабаровском крае несколько сайтов продавали поддельные дипломы пилотов

В Хабаровском крае несколько сайтов продавали поддельные дипломы пилотов
Фото: pixabay.com

В Комсомольске-на-Амуре транспортная прокуратура нашла три сайта, где любой желающий мог купить фальшивый диплом авиационного персонала. Там также можно было приобрести документы, подтверждающие получение образования в различных образовательных учреждениях гражданской авиации РФ.

На выявленных интернет-ресурсах предлагалась возможность приобрести поддельные дипломы пилотов и специалистов по обслуживанию воздушных судов. Посещение сайтов было свободно для всех без исключения пользователей, они не содержали ограничений или предупреждений. В надзорном органе посчитали, что эта информация создает угрозу совершения преступлений.

Ведомство обратилось в суд с исковыми заявлениями, чтобы признать информацию запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Центральный районный суд Хабаровска исковые требования прокурора удовлетворил. После вступления решений суда в законную силу доменные имена сайтов будут включены в реестр сетевых ресурсов, содержащих информацию, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

В 2013 году в Казани жертвами авиакатастрофы стали 50 человек, включая экипаж. Выяснилось, что у пилота авиалайнера были фальшивые документы. Он не умел и не имел права летать. По данным следствия, он предоставил авиакомпании фальшивые документы, и, несмотря на несколько этапов проверки, был допущен к штурвалу самолета, на котором успел пролетать 4 года до момента трагедии, пишет РЕН ТВ.

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#закон #происшествия #транспорт

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