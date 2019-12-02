Амурчане могут выиграть живую сосну за лучшую фотографию питомца в новогоднем образе

Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области объявило конкурс «Новогодние хвостики». Его главным призом будут настоящие сосны, которые подарят победителям амурские лесхозы. Для участия в конкурсе нужно придумать для своего четвероногого члена семьи новогодний образ, нарядить и сфотографировать. Креатив и атмосферность приветствуется, отмечают в ведомстве.

Конкурс проводится в соцсети Инстаграм. Необходимо выложить фотографию животного в свой аккаунт с хэштегом #новогодниехвостики (профиль обязательно должен быть открыт на время проведения конкурса), а также выполнить еще два условия: быть подписанным на аккаунт @minlesamur и поставить лайк посту с информацией о проводимом ведомством конкурсе.

Один пользователь может выложить только одну фотографию. В комментариях к фотоснимку необходимо придумать подпись, написать кличку животного, немного описать его характер, указать населенный пункт, где живет.

Конкурс проводится с 28 ноября по 15 декабря. Итоги будут подведены до 20 декабря. Фото победителей будет размещено в аккаунте министерства. Трех победителей жюри определит в номинациях – «Кот и Новый год», «Собака – новогодний друг человека» и «Экзоты тоже отмечают».

«Ждем фото всех усатых полосатых вне зависимости от веса и гражданства. В первой участвуют только котики. Во второй приветствуем верных и очаровательных собакенов. В третьей могут участвовать все остальные бегающие, ползающие, прыгающие и плавающие домашние любимцы. Еще одного победителя выявят сами подписчики. В нашем аккаунте проведем народное голосование», – написало ведомство в Инстаграме.