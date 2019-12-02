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сегодня, 12:02 0

Депутата возмутил открытый канализационный люк во дворе школы (видео)

Депутата возмутил открытый канализационный люк во дворе школы (видео)
Фото: Скриншот видео

Депутата амурского заксобрания Ольгу Петайчук возмутил открытый канализационный колодец на территории школы № 13 Благовещенска. Парламентарий отметила, что открытый и неогороженный люк она заметила утром 1 декабря рядом с тропинкой, по которой дети ходят в школу.

«Об этом люке я уже официально сообщала в городскую мэрию. Но никто его так и не огородил. Время от времени крышка вновь после ночи оказывается открытой, прохожие ее задвигают, а чиновники продолжают кивать на ЖКХ. Директор школы и представитель областного правительства поставлены в известность. На территории школы находятся несколько таких люков, но огораживать их никто не спешит. Ждут, пока в люк не упадет ребенок? Сегодня же напишу депутатский запрос губернатору и в полицию», – написала Петайчук в своем инстаграм-аккаунте.

В администрации Благовещенска пояснили, что проблема будет устранена в течение сегодняшнего дня. 1 декабря специалисты «Амурские коммунальные системы» уже выезжали на этот адрес по обращению и заваривали один из люков, добавили в мэрии. Сегодня рабочие также отправятся решать проблему открытого колодца.

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#школа

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Комментарии
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  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    13 минут назад

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    10 минут назад

    ух ты... даже получилось что то написать. так чё там, Пейтачук, - люк то в конце пьесы то закрыла? Или видосик запилила на Ютуб, позвонила в АмурИнфу и дальше потопала?

  • pacificstrong

    pacificstrong
    5 минут назад

    нужно закрыть было люк, а не видео снимать. Всегда так, что случилось - сразу снимать бегут, а помочь никто не может

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