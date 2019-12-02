В Приамурье по-прежнему не работают 52 школьных маршрута
В Амурской области школьные автобусы возвращаются к штатному режиму работы. В муниципалитетах региона возобновляется подвоз учащихся.
25 ноября корректировки в учебный процесс 13-ти городов и районов Приамурья ввели из-за гололедицы на дорогах. Тогда не функционировало 130 школьных маршрутов.
На 2 декабря остаются отмененными 52 школьных маршрута в шести территориях. Это Белогорский, Бурейский, Михайловский, Ромненский, Серышевский районы и город Райчихинск, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Амурской области.
Школьники, временно не посещающие уроки, обучаются с использованием дистанционных образовательных технологий, интернет-ресурсов – сайта или электронной почты.
Общее количество школьных маршрутов в Амурской области составляет 263, их общая протяженность – 10 тысяч километров.
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