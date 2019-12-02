В Приморье охотник оклеветал тигра, обвинив зверя в нападении

В селе Кроуновка Приморского края охотник пожаловался, что на него на пал тигр. Однако при детальном разбирательстве выяснилось, что увечья были нанесены не краснокнижным животным.

Охотнадзор провел разбирательство касательно травм, полученных охотником. По мнению ведомства, охотник оклеветал хищника – увечья, полученные им в угодьях под Кроуновкой, нанесены не крупной кошкой.

Информация о нападении появилась 3 ноября. Мужчина утверждал, что на него напал тигр. Охотнадзор и специалисты центра «Амурский тигр» немедленно подключились к расследованию дела.

«Специалисты выехали на указанное место происшествия, собрали показания от охотника и изучили собранные на месте улики, после чего пришли к выводу, что ни тигр, ни другое хищное животное не имеет отношения к тем увечьям, что получил охотник», – цитирует Deita.ru руководителя департамента природы Дмитрия Панкратова.