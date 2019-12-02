Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:40 0

Перевозчик, чей автобус попал в ДТП в Забайкалье, привлекался к ответственности в Приамурье

Перевозчик, чей автобус попал в ДТП в Забайкалье, привлекался к ответственности в Приамурье
Фото: МЧС

У перевозчика, чей автобус с пассажирами попал в страшное ДТП в Забайкальском крае, не раз находили нарушения на территории Амурской области. Этот предприниматель перевозил людей, задействованных на строительстве крупного объекта в Приамурье. Таковы данные Восточно-Сибирского управления автонадзора.

По информации ведомства, только весной-летом текущего года было проведено 4 рейда, во время которых инспекторы выявили 12 нарушений у этого перевозчика. Среди недочетов было несоблюдение порядка проведения предрейсовых медицинских осмотров, нарушение правил перевозок пассажиров и использования тахографов и другие.

Сотрудники управления автонадзора составляли административные материалы по всем выявленным нарушениям. Общая сумма выписанных штрафов – более 230 тысяч, передает служба новостей «Авторадио-Благовещенск».

Как сообщало Амур.инфо, 1 декабря автобус Kia Granbird упал в реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края. Погибли 19 человек, в том числе водитель и двое детей – двухлетняя девочка и ее годовалый брат. Еще 22 человека пострадали.

Причиной ДТП, по предварительным данным, стало лопнувшее колесо. В момент трагедии в автобусе находились более 40 человек. По погибшим в Забайкальском крае объявлен траур.

Просмотров всего: 703

#Дальний Восток #ДТП #жизнь #происшествия #транспорт

распечатать


Происшествия

В Хабаровском крае несколько сайтов продавали поддельные дипломы пилотов
Происшествия

Выросло число погибших в ДТП в Зейском районе

Общество

В Приамурье по-прежнему не работают 52 школьных маршрута

В России и мире

В Приморье охотник оклеветал тигра, обвинив зверя в нападении
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь