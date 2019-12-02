Перевозчик, чей автобус попал в ДТП в Забайкалье, привлекался к ответственности в Приамурье

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У перевозчика, чей автобус с пассажирами попал в страшное ДТП в Забайкальском крае, не раз находили нарушения на территории Амурской области. Этот предприниматель перевозил людей, задействованных на строительстве крупного объекта в Приамурье. Таковы данные Восточно-Сибирского управления автонадзора.

По информации ведомства, только весной-летом текущего года было проведено 4 рейда, во время которых инспекторы выявили 12 нарушений у этого перевозчика. Среди недочетов было несоблюдение порядка проведения предрейсовых медицинских осмотров, нарушение правил перевозок пассажиров и использования тахографов и другие.

Сотрудники управления автонадзора составляли административные материалы по всем выявленным нарушениям. Общая сумма выписанных штрафов – более 230 тысяч, передает служба новостей «Авторадио-Благовещенск».

Как сообщало Амур.инфо, 1 декабря автобус Kia Granbird упал в реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края. Погибли 19 человек, в том числе водитель и двое детей – двухлетняя девочка и ее годовалый брат. Еще 22 человека пострадали.

Причиной ДТП, по предварительным данным, стало лопнувшее колесо. В момент трагедии в автобусе находились более 40 человек. По погибшим в Забайкальском крае объявлен траур.