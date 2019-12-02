В Забайкальском крае объявлен траур по погибшим в ДТП

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Губернатор Забайкальского края выразил соболезнования семьям погибших в крупной аварии в Сретенском районе. 2 декабря объявлено в регионе днём траура.

«Правительством края будет оказана помощь и поддержка всем тем, у кого в больницах сейчас находятся с травмами близкие, всем тем, кто близких потерял. Мы принимаем все меры для спасения пострадавших. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших. 2 декабря в Забайкальском крае объявлено днём траура», – сказал губернатор Забайкалья Александр Осипов.

В день траура на всей территории Забайкальского края приспущены государственные флаги РФ, флаги Забайкальского края, а также отменены развлекательные передачи и мероприятия, сообщает портал правительства региона.

1 декабря в Сретенском районе пассажирский автобус слетел с моста через реку Куэнга. 19 человек погибли, 19 человек с различными травмами находятся в больницах.

Организован сбор средств для помощи пострадавшим и семьям погибших.

Ранее, как сообщало Амур.инфо, соболезнования родным и близким погибших в аварии выразил губернатор Приамурья Василий Орлов.