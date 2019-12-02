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Для амурских фигуристов и хоккеистов купили тренажер для вестибулярного аппарата

Для амурских фигуристов и хоккеистов купили тренажер для вестибулярного аппарата
Фото: in-news.ru/

Около 300 амурских фигуристов и хоккеистов тренируются на новом оборудовании. Спортивный инвентарь для них приобрели на деньги президентского гранта, который выиграла в этом году региональная детско-юношеская физкультурно-спортивная общественная организация «Амурские рыси». Она предложила проект «Детям Приамурья - спортивное настоящее и будущее».

На реализацию этого проекта амурчане получили почти полмиллиона рублей грантовой поддержки. На эти средства для хоккеистов и фигуристов области были закуплены шайбы, тренажёр для вестибулярного аппарата, скамейки, хореографические станки, кубки, медали и грамоты.

Кроме этого, на выигранные средства в области проходят хоккейные турниры с участием амурских и хабаровских команд. Также в регионе проводятся соревнования по фигурному катанию. Грант позволил обеспечить тренировки на современном оборудовании для 180 хоккеистов и 120 фигуристов.

«Амурские рыси» пять раз подавали свои проекты на конкурс фонда президентских грантов, но выиграли впервые. «Детям Приамурья – спортивное настоящее и будущее» стал одним из участников-победителей в грантовом направлении «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни». Реализовываться этот проект будет до середины следующего года.

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