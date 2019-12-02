В Благовещенске машина врезалась в здание (видео)

Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось видео с места необычного ДТП в Благовещенске. Легковой автомобиль врезался в здание.

По сведениям инстаграм-паблика skaner28, происшествие случилось на улице Пионерской. «(…) водитель оставил свое авто на скорости. В итоге машина сама поехала и врезалась в здание», – приводятся обстоятельства аварии.

Между тем пользователи Инстаграма указали, что такое не могло произойти в случае, если в автомобиле автоматическая коробка переключения передач: «Она на D даже стартером не будет крутить», «Автомат на D ключ не даст вытащить из замка». «Ребята, машина на механике, и так бывает, что по запарке машину заводишь с сигнализации», – прояснил ситуацию один из комментаторов.

Видео: instagram.com/skaner28