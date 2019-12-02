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сегодня, 11:13 1

В Благовещенске машина врезалась в здание (видео)

В Благовещенске машина врезалась в здание (видео)
Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось видео с места необычного ДТП в Благовещенске. Легковой автомобиль врезался в здание.

По сведениям инстаграм-паблика skaner28, происшествие случилось на улице Пионерской. «(…) водитель оставил свое авто на скорости. В итоге машина сама поехала и врезалась в здание», – приводятся обстоятельства аварии.

Между тем пользователи Инстаграма указали, что такое не могло произойти в случае, если в автомобиле автоматическая коробка переключения передач: «Она на D даже стартером не будет крутить», «Автомат на D ключ не даст вытащить из замка». «Ребята, машина на механике, и так бывает, что по запарке машину заводишь с сигнализации», – прояснил ситуацию один из комментаторов.

Видео: instagram.com/skaner28

Просмотров всего: 891

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Всяко электросхема автомобиля модернизирована, если сигналка установлена.Один электрик знает, как он подключал, поленился, не сделал блокировку. Так что комментировать бессмысленно в данном случае. Машина с коробкой-автомат легко может заводиться и на D, с небольшими переделками в электросхеме.

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