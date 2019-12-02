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Более 20 единиц техники чистят улицы Благовещенска от снега

Более 20 единиц техники чистят улицы Благовещенска от снега
Фото: www.admblag.ru

В ночь на 2 декабря на улицы Благовещенска вышли более 20 единиц техники. Бригады МКП «ГСТК» осуществляли уборку снега, подсыпку противогололедным материалом подъёмов и перекрёстков.

Механизированное заметание дорожного полотна проводилось по улицам Калинина, Красноармейской, Ленина, Амурской, 50-летия Октября, Чайковского, Пролетарской, Тенистой, Октябрьской, Красноармейской между Больничной и Мухина, Горького от Больничной до Лазо, Мухина, Комсомольской между Ленина и Горького, Пионерской между Ленина и Тенистой, Островского, Шимановского, Трудовой, Кузнечной между Ленина и Станционной, Театральной между Краснофлотской и Строителей, Пушкина между Фрунзе и Октябрьской, Мухина от Октябрьской до Игнатьевского шоссе, а также вдоль моста через реку Зея, Игнатьевского и Новотроицкого шоссе, улиц Василенко, Студенческой, Кантемирова, Дьяченко, Институтской, Воронкова, Кольцевой и Текстильной.

Также механическим способом бригады ГСТК очистили тротуары на улицах Ленина, Зейской, 50-летия Октября, Калинина и на Игнатьевском шоссе.

Противогололедным материалом обработаны улицы Театральная, Магистральная, Дорожников, Нагорная, Загородная, а также кольцевая развязка по улице Калинина и дороги в селе Плодопитомник.

Работы продолжаются и в дневное время, в связи с чем автовладельцев просят не парковать транспорт на обочинах. Это значительно затрудняет работу дорожных служб, сообщает пресс-служба городской администрации.

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#гололедица #ЖКХ #транспорт

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    1 час назад

    не легкая зима будет, придется по работать!!!

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Сегодня хоть спокойно ходить можно по тротуарчикам - спустя десять дней после дождя. Спасибо снегу ))

  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Слону дробина ваши 20 машин. А где ещё сорок с лишним единиц транспорта? Оптимизировали?

  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    Вохминцев не опытный-пока в тему вникнет

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