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сегодня, 11:17 2

В Приамурье собирают деньги на обновление купола старейшего храма

В Приамурье собирают деньги на обновление купола старейшего храма

В селе Ивановка Амурской области объявлен сбор на ремонт купола сельского старинного храма Иоанна Богослова. Купол сооружения находится в плачевном состоянии, говорят в храме.

Там также рассказывают, что это старейший храм в Амурской области, сохранившийся со времен застройки села Ивановка. Он был построен в 1866 году и освящен святителем Иннокентием (Вениаминовым).

В 1919 году 22 марта по новому стилю в день празднования Албазинской иконы Божией Матери село сожгли японцы. Однако храм остался невредим. В 1929 году его закрыли по распоряжению Семена Будённого и открыли в нем клуб и библиотеку. И только в 1994 году вернули православным верующим.

«С тех пор ведется кропотливая работа по возрождению исторического памятника. Сейчас купол нашего храма находится в плачевном состоянии. Кроют купола теперь не золотом, а нитрид титаном, который служит не менее 50 лет и не требует покраски и ухода. Все вместе мы можем украсить наш храм куполом из этого металла. Прихожане уже давно собирают средства на ремонт купола. Но одним нам не справиться, он у нас больше 400 квадратных метров. Обращаемся к неравнодушным людям, любящим свой край: сделайте доброе дело, по своим возможностям пожертвуйте на восстановление старинного храма. И Бог сторицей воздаст за это», – говорится в информационном письме храма.

Амур.инфо публикует данные, куда можно перечислить пожертвования.

  1. Получатель: местная религиозная организация православного прихода храма Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова с. Ивановка, Ивановского района, Амурской обл. Благовещенской епархии Русской православной церкви ( Московский Патриархат).
  2. ИНН: 2816005198 КПП: 281601001
  3. Расчётный счёт № 40703810203130100063
  4. В Дальневосточном банке ПАО "Сбербанк России" г. Хабаровск
  5. БИК: 040813608 Кор. счёт № 30101810600000000608
  6. В ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю
  7. или оставить в свечной храма (с соответствующей записью в журнале на поминовение).

Обо всех жертвователях обещают возносить молитвы на божественной литургии.

Телефон храма: 8-929-477-90-92.

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#религия #финансы

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Комментарии
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  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    1 час назад

    и ключ от квартиры где девки визжат, помолитесь как следует и крыша сама залатается, а не залатается - так значит нет в вас веры в чудеса

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    1 час назад

    И это прекрасно...

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