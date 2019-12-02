В Приамурье собирают деньги на обновление купола старейшего храма

В селе Ивановка Амурской области объявлен сбор на ремонт купола сельского старинного храма Иоанна Богослова. Купол сооружения находится в плачевном состоянии, говорят в храме.

Там также рассказывают, что это старейший храм в Амурской области, сохранившийся со времен застройки села Ивановка. Он был построен в 1866 году и освящен святителем Иннокентием (Вениаминовым).

В 1919 году 22 марта по новому стилю в день празднования Албазинской иконы Божией Матери село сожгли японцы. Однако храм остался невредим. В 1929 году его закрыли по распоряжению Семена Будённого и открыли в нем клуб и библиотеку. И только в 1994 году вернули православным верующим.

«С тех пор ведется кропотливая работа по возрождению исторического памятника. Сейчас купол нашего храма находится в плачевном состоянии. Кроют купола теперь не золотом, а нитрид титаном, который служит не менее 50 лет и не требует покраски и ухода. Все вместе мы можем украсить наш храм куполом из этого металла. Прихожане уже давно собирают средства на ремонт купола. Но одним нам не справиться, он у нас больше 400 квадратных метров. Обращаемся к неравнодушным людям, любящим свой край: сделайте доброе дело, по своим возможностям пожертвуйте на восстановление старинного храма. И Бог сторицей воздаст за это», – говорится в информационном письме храма.

Амур.инфо публикует данные, куда можно перечислить пожертвования.

Получатель: местная религиозная организация православного прихода храма Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова с. Ивановка, Ивановского района, Амурской обл. Благовещенской епархии Русской православной церкви ( Московский Патриархат). ИНН: 2816005198 КПП: 281601001 Расчётный счёт № 40703810203130100063 В Дальневосточном банке ПАО "Сбербанк России" г. Хабаровск БИК: 040813608 Кор. счёт № 30101810600000000608 В ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю или оставить в свечной храма (с соответствующей записью в журнале на поминовение).

Обо всех жертвователях обещают возносить молитвы на божественной литургии.

Телефон храма: 8-929-477-90-92.