Официантка тратила на дорогу 5 часов, и посетители подарили ей машину

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В штате Техас посетители кафе подарили автомобиль официантке, которая тратила на дорогу до работы более пяти часов. Девушка проходила пешком более 45 километров в день.

Адрианна Эдвардс шла до работы почти 22,5 километра и вечером проделывала такой же путь обратно. Ежедневно она тратила на дорогу более пяти часов. Девушка откладывала деньги на покупку машины, но суммы были небольшие.

26 ноября она обслуживала за завтраком супружескую пару. Они случайно узнали о долгом пути Эдвардс до работы, после чего покинули кафе и вернулись через несколько часов с подарком для официантки.

Пара подарила ей Nissan Sentra 2011 года. Сначала Эдвардс подумала, что это розыгрыш, однако посетители кафе развеяли её сомнения, вручив документы и ключи от машины.

Теперь Эдвардс тратит всего полчаса на дорогу до работы, а также может раньше начать учёбу в колледже. Девушка призналась, что до сих пор не верит в произошедшее и каждые два часа смотрит в окно, чтобы убедиться, что машина всё ещё там, сообщает Life.

Пара пожелала остаться анонимной и не попросила ничего взамен. Вместо этого они попросили девушку сделать доброе дело на те деньги, которые она успела отложить на машину.