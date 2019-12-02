В Тынде обсудили, как увеличить прирост населения

Фото: администрация Тынды

По инициативе мэра Тынды Марины Михайловой в городской библиотеке открылась площадка для дискуссий «Вектор диалога». Первой темой для обсуждения была выбрана демография. Эксперты озвучили, что в 2018 году впервые с 2001 года смертность в Тынде превысила рождаемость. В этом году в северной столице региона складывается аналогичная ситуация.

Дискуссионная площадка была разделена на несколько блоков: «Демографические процессы в Тынде на основе статистики», «Занятость населения в Тынде и градообразующие предприятия», «Инфраструктура города: вчера, сегодня, завтра» и «Население Тынды: прогноз на завтра».

При обсуждении темы каждого блока слово предоставляли экспертам – руководителям тындинских предприятий и учреждений, молодежному сообществу. Начальник отдела ЗАГС по городу Тынде и Тындинскому району Галина Вородюхина озвучила присутствующим статистические данные о демографической ситуации в столице БАМа. В 2018 году впервые с начала нового тысячелетия смертность в Тынде превысила рождаемость. В текущем году ситуация аналогичная.

Заместитель главы администрации по вопросам социальной сферы и реализации общественных инициатив Павел Козменчук привел участникам площадки цифры по численности населения Тынды за последние 18 лет.

«Тема демографии всегда актуальна. Важно знать, какие процессы влияют на численность населения, сколько жителей в Тынде будет через 5, 10, 20 лет. Мы понимаем, что вся наша работа по благоустройству города, развитию инфраструктуры делается не для отчета, а для людей. Поэтому, конечно, мы в первую очередь заинтересованы в том, чтобы из города меньше уезжало людей, больше рождалось детей, – отметил Павел Козменчук. – Что мы видим сегодня? Наряду с негативными факторами по снижению рождаемости, в 2018 году впервые в 21 веке отток населения из города практически сравнялся с притоком новых жителей Тынды. Это позитивный момент. К нам приезжает молодежь из других районов области, регионов страны, здесь создают семьи, рожают детей. Молодые специалисты идут работать на железнодорожные предприятия, в учреждения образования, культуры, спорта».

Писатель, журналист Иван Шестак вспомнил 90-е годы, когда Тында из-за ликвидации управления БАМ ж.д. и закрытия строительных предприятий ежегодно теряла по 3 тысячи человек. Максимальная численность населения в столице БАМа – 65 тысяч человек – была в 1990 году. За 10 лет город потерял 20 тысяч и в 2000 году в Тынде проживало уже 45 тысяч человек. По данным на 1 января 2019 года в северной столице Приамурья числится 32920 жителей. За последние 20 лет существенно увеличилась доля жителей старше трудоспособного возраста и уменьшилось количество людей трудоспособного возраста. При том, что в Тынде довольна большая потребность в кадрах.

В блоке «Занятость населения в Тынде и градообразующие предприятия» экспертом выступил начальник Тындинского подразделения Дальневосточного учебного центра Валерий Сухотский. Валерий Александрович рассказал присутствующим о железнодорожных профессиях, которым обучают в центре. Ежегодно в учебном учреждении получают различные специальности и повышают квалификацию более полутора тысяч человек. Самые высокооплачиваемые железнодорожные профессии – машинист тепловоза и помощник машиниста. Также Валерий Сухотский сообщил о различных программах поддержки своих специалистов.

Директор Центра занятости населения города Тынды Нина Нестеренко рассказала о различных мерах поддержки по национальной программе «Демография», а также о том, что процент безработных граждан по отношению к трудоспособному населению становится ниже. И это самый лучший показатель по Амурской области.

Большое внимание на площадке «Вектор диалога» было уделено молодежи. Здесь в ходе дискуссий обсуждали плюсы и минусы Тынды со стороны молодых жителей. На этой встрече мэр города Марина Михайлова вручила сертификат на получение 150 тысяч рублей молодому специалисту – тренеру по лыжным гонкам спортивной школы № 1 Дарье Шендо. Участникам диалога напомнили, что с 2018 года администрация города Тынды оказывает поддержку молодым специалистам: врачам, педагогам, тренерам и работникам культуры. При трудоустройстве им положены подъемные: со средним профессиональным образованием – 150 тысяч, с высшим – 300 тысяч рублей.

Эксперты совместно с молодежью обсудили и другие меры социальной поддержки, затронули проблемы развития инфраструктуры и определили наиболее острые вопросы, которые необходимо решать, чтобы выпускники школ возвращались в родной город.

Дискуссионная площадка «Вектор диалога» теперь будет постоянно работать в городской библиотеке. Сейчас формируются темы для следующих диалогов. Планируется, что эксперты в рамках следующих встреч обсудят вопросы экономики, ЖКХ, образования, здравоохранения, культуры и спорта, сообщает пресс-служба администрации Тынды.