На декабрьской сессии не будут рассматривать законопроект о роспуске Тындинской гордумы
Законопроект «О роспуске представительного органа муниципального образования город Тында» областные депутаты не будут рассматривать на декабрьской сессии. Об этом Амур.инфо рассказал председатель Законодательного собрания Амурской области Вячеслав Логинов.
«Законопроект действительно поступил. Согласно нашего регламента, он размещен на сайте Законодательного собрания Амурской области. С момента поступления законопроекта до момента внесения на рассмотрение в первом чтении по регламенту у законодательного собрания есть 40 дней для того, чтобы досконально изучить вопрос. Рассмотреть решения судов и согласовать свои позиции, чтобы на комитет выходить полностью подготовленными. Учитывая, что у нас очередная сессия стала внеочередной, потому что мы принимаем бюджет во втором чтении, состоится она 11 декабря, законопроект для внесения в основную повестку дня не готов, и на заседание он вноситься не будет», – сообщил Амур.инфо спикер амурского парламента Вячеслав Логинов.
Тындинская гордума долгое время не принимает изменения в Устав города. О неоднозначной ситуации Амур.инфо сообщало еще весной 2019 года. Депутаты разных партий не могли прийти к согласию по этому вопросу. При этом Устав города не соответствует федеральному законодательству, в частности закону «Об общих принципах организации местного самоуправления». Суд признал его частично незаконным. Однако и после этого депутаты Тынды его не изменили.
В результате Тындинский городской прокурор обратился в суд иском – об установлении факта неисполнения Тындинской городской думой в течение трех месяцев вступившего в законную силу решения Амурского областного суда. Тындинский районный суд требования прокурора удовлетворил. Областной суд оставил решение районного суда в силе. В связи с этим губернатор Амурской области внес на рассмотрение законодательного собрания законопроект «О роспуске представительного органа муниципального образования город Тында».
Между тем в Тынде планируют в ближайшее время исполнить решение суда и все-таки принять изменения в Устав. Таким образом, возможно, рассматривать законопроект областным парламентариям не придется.
«На очередном заседании городской думы, которое состоялось 15 ноября, между депутатами была достигнута договоренность – не делиться по партийной принадлежности, а все-таки работать на благо города. Мы вынесли проект Устава на публичные слушания, которые состоятся 17 декабря. И в повестке очередного заседания, которое будет 21 декабря, по результатам публичных слушаний мы планируем принять Устав города. С его принятием мы исполним решение суда, вопросы спорные там учтены», – пояснил Амур.инфо председатель Тындинской городской думы Игорь Магарламов.
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