На декабрьской сессии не будут рассматривать законопроект о роспуске Тындинской гордумы

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«Законопроект действительно поступил. Согласно нашего регламента, он размещен на сайте Законодательного собрания Амурской области. С момента поступления законопроекта до момента внесения на рассмотрение в первом чтении по регламенту у законодательного собрания есть 40 дней для того, чтобы досконально изучить вопрос. Рассмотреть решения судов и согласовать свои позиции, чтобы на комитет выходить полностью подготовленными. Учитывая, что у нас очередная сессия стала внеочередной, потому что мы принимаем бюджет во втором чтении, состоится она 11 декабря, законопроект для внесения в основную повестку дня не готов, и на заседание он вноситься не будет», – сообщил Амур.инфо спикер амурского парламента Вячеслав Логинов.

Тындинская гордума долгое время не принимает изменения в Устав города. О неоднозначной ситуации Амур.инфо сообщало еще весной 2019 года. Депутаты разных партий не могли прийти к согласию по этому вопросу. При этом Устав города не соответствует федеральному законодательству, в частности закону «Об общих принципах организации местного самоуправления». Суд признал его частично незаконным. Однако и после этого депутаты Тынды его не изменили.

В результате Тындинский городской прокурор обратился в суд иском – об установлении факта неисполнения Тындинской городской думой в течение трех месяцев вступившего в законную силу решения Амурского областного суда. Тындинский районный суд требования прокурора удовлетворил. Областной суд оставил решение районного суда в силе. В связи с этим губернатор Амурской области внес на рассмотрение законодательного собрания законопроект «О роспуске представительного органа муниципального образования город Тында».

Между тем в Тынде планируют в ближайшее время исполнить решение суда и все-таки принять изменения в Устав. Таким образом, возможно, рассматривать законопроект областным парламентариям не придется.

«На очередном заседании городской думы, которое состоялось 15 ноября, между депутатами была достигнута договоренность – не делиться по партийной принадлежности, а все-таки работать на благо города. Мы вынесли проект Устава на публичные слушания, которые состоятся 17 декабря. И в повестке очередного заседания, которое будет 21 декабря, по результатам публичных слушаний мы планируем принять Устав города. С его принятием мы исполним решение суда, вопросы спорные там учтены», – пояснил Амур.инфо председатель Тындинской городской думы Игорь Магарламов.