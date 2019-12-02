Компания из Забайкалья оказалась замешана в скандале со строительством Восточного

Фото: roscosmos.ru

Заказчик работ, предприятие «Главное военно-строительное управление № 6», обратился в суд с требованием взыскать с транспортной компании более 112 миллионов рублей неустойки за нарушение сроков по контракту. В свою очередь, «Мотор» заявил встречный иск на общую сумму более 24 миллионов рублей.

Решением хабаровского Арбитражного суда транспортную компанию обязали выплатить заказчику более 900 тысяч рублей «необоснованного обогащения» и 812 тысяч рублей как процент за использование чужих средств. В свою очередь, заказчик выплатит компании более 12 миллионов рублей долга за выполненные работы.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил два новых дела, связанных с махинациями на космодроме Восточный. Оба дела расследуются по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о пропаже 13,8 миллиона и 242,6 миллиона рублей при строительстве стартового комплекса для «Ангары».

О воровстве при строительстве Восточного также высказывался президент РФ Владимир Путин.