2 декабря Владимир Путин и Си Цзиньпин дадут старт поставкам газа в Китай

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин 2 декабря в режиме телемоста дадут старт первым в истории поставкам российского трубопроводного газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири». В 2020 году продажи газа по «Силе Сибири» могут принести «Газпрому» около 1 миллиард долларов выручки.

С момента вступления в силу контракта на поставку газа в мае 2015 года «Газпром» построил 2,2 тысячи километров трубопровода с Чаяндинского месторождения в южной Якутии до границы с Китаем в районе Благовещенска. Это происходило в весьма сжатые сроки, учитывая, что стройку в основном пришлось вести в труднодоступной тайге со сложным рельефом.

Параллельно «Газпром» сейчас строит участок протяженностью 800 километров до Ковыктинского месторождения в Иркутской области, газ которого пойдет в «Силу Сибири» в 2023 году, а также Амурский газоперерабатывающий завод, ввод первых линий которого состоится в конце 2021 года.

Хотя общий объем контракта на поставку газа в Китай составляет 38 миллиарда кубометров, «Газпром» выйдет на него только в 2024 году. В следующем году контрактный объем поставок составляет 5 миллиардов кубометров, в 2021 году — 10 миллиардов, в 2022 году — 15 миллиардов кубометров. Китайская CNPC, согласно контракту, должна отбирать не менее 85 % этих объемов.

Китайский контракт — самое крупное соглашение в портфеле «Газпрома», однако его рентабельность по-прежнему крайне сложно оценить. «Газпром» и CNPC не раскрывают формулу контрактной цены, в российской монополии лишь указывают, что цена будет на уровне поставок компании в европейское дальнее зарубежье (200 -205 долларов за 1 тысячу кубометров в этом году). Кроме того, неясно, во сколько обошлась «Газпрому» «Сила Сибири»: даже теперь, когда газопровод вводится в эксплуатацию, единственная полная оценка его стоимости относится к 2012 году и составляет 800 миллиардов рублей.

Если пользоваться оценками Джеймса Хендерсона из Оксфордского института энергетических исследований, при текущих ценах на нефть 61 доллар за баррель Brent цена газа по «Силе Сибири» на границе с Китаем может составлять около 220 долларов за 1 тысячу кубометров, что в целом соответствует мантре «Газпрома» о ценах «не ниже, чем в Европе». Таким образом, выручка «Газпрома» от продаж в Китай в 2020 году может составить около 1 миллиарда долларов. Цена может показаться низкой, однако нужно учитывать, что российскому газу придется конкурировать с большим предложением СПГ. В октябре Китай, по оценке Platts, импортировал СПГ в среднем за 357 долларов за 1 тысячу кубометров, однако это цена уже в центрах потребления, тогда как российскому газу от границы еще предстоит быть доставленным на 500 километров до Харбина или 1,5 тысячи километров до Пекина. Север Китая практически не газифицирован и ориентирован на потребление гораздо более дешевого угля, и прямо сейчас продажа газа в этом регионе, вероятно, принесет CNPC убытки.

Для «Газпрома» же запуск «Силы Сибири» означает выход на новый для компании газовый рынок впервые за десять лет с момента начала работы СПГ-завода на Сахалине. Несмотря на то что в 2019 году рост потребления газа в Китае замедлился, оно все равно, по оценке Государственного комитета по реформам и развитию (NDRC) Китая, увеличится на 10,4 %, до 310 миллиардов кубометров. С мая 2014 года, когда «Газпром» и CNPC договорились о поставках, потребление выросло на 65 %, или 121 миллиард кубометров в абсолютном выражении. NDRC закладывает рост потребления газа в стране до 2050 года, а уже к 2030 году объем рынка превысит 500 миллиардов кубометров, пишет «Коммерсант».