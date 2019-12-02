Среди погибших в автобусе в Забайкалье было двое детей

Рейсовый автобус упал с моста в замерзшую реку Куэнга в 60 километрах от Сретенска в Забайкальском крае. Информация о падении транспортного средства поступила в 09:38 московского времени.

Погибли 19 человек, 22 пострадали. Среди жертв двое несовершеннолетних. Судя по данным, опубликованным на официальном портале Забайкальского края, это брат и сестра – годовалый мальчик и двухлетняя девочка. В МВД подтвердили гибель водителя. По данным МЧС, в автобусе находились 44 человека, включая водителя. При этом глава Сретенского района позднее уточнил, что всего в автобусе находился 41 человек. Часть пассажиров оказались заблокированными в автобусе, их пришлось деблокировать спасателям МЧС.

Все пострадавшие – местные жители. По словам губернатора региона Александра Осипова, опознание погибших еще не завершилось, но те, чьи имена уже известны, также были местными жителями.

По данным Минздрава РФ, после происшествия в больницы были эвакуированы 19 человек. Амбулаторную помощь получили 10 человек. Состояние четырех пострадавших в ДТП в Забайкалье на 14:00 мск оценивалось как тяжелое, одной пациентке сделали операцию.

Власти Забайкальского края объявили сбор средств для помощи семьям погибших и пострадавшим. Власти Сретенского района выплатят по 60 тысяч рублей родственникам погибших на похороны.

Причины происшествия устанавливаются. По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за лопнувшего колеса.

Перевозчик Сергей Пнёв сообщил, что автобус имел лицензию на перевозки и прошел все необходимые технические осмотры. «Все лицензии были, страховка была, водитель опытный, машина проходила все процедуры по техрегламенту: технический, медицинский, регулярный технический государственный осмотры», – заявил он. Пнёв также отметил, что водитель был опытный.

Однако, по информации из базы данных СПАРК, автоперевозчика, осуществляющего перевозки по маршруту Чита – Сретенск в Забайкальском крае, проверяли в этом году трижды и выявляли нарушения, связанные с отклонением от установленного маршрута и нарушением графика смены водителей. В свою очередь источник в страховой отрасли заявил, что автобус не был застрахован. При этом губернатор региона Александр Осипов рассказал, что все документы на этот автобус, по предварительным данным, были в порядке.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Помимо этого, прокуратура Забайкальского края начала проверку. Будет дана оценка действиям как перевозчика, так и местных властей, отвечающих за безопасность на участке дороги. Также проверку проведет Ространснадзор.

Глава СК Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование ДТП и поручил решить вопрос об изъятии дела из полиции для передачи Следственному комитету.

Вице-премьер РФ, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил аппарату полпредства проконтролировать ход расследования причин ДТП. Губернатору Забайкальского края Александру Осипову поручено оперативно оказать поддержку пострадавшим и семьям погибших, в том числе осуществлять координацию работы экстренных служб, обеспечить оказание пострадавшим медицинской помощи, организовать своевременную выплату материальной помощи. Контроль за исполнением поручения возложен на аппарат полпредства.

Фото: скриншот видео пресс-служба МЧС России