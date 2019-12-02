Дальневосточные регионы стали лидерами по доле высоких зарплат в России

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Сразу несколько регионов ДФО попали в двадцатку по уровню заработной платы населения. Было проведено исследование, которое показало, как много россиян получает заработную плату свыше 100 тысяч рублей.

Согласно исследованию РИА Новости, в шести российских регионах (Чукотский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Москва, Мурманская и Сахалинская области) каждый пятый зарабатывает более 100 тысяч рублей, в то время как средняя зарплата по стране варьируется от 20 до 52 тысяч.

В рейтинге российских регионов по уровню зарплат Амурская область оказалась на 18 месте. Согласно открытым данным, доля работающих амурчан с заработной платой выше 100 тысяч рублей в месяц составляет 6,6 %. А доля работающих с зарплатой ниже 15 тысяч рублей в месяц – 3,5 %.

Так называемая медианная зарплата – чистая зарплата среднестатистического работника в Приамурье – 37,5 тысячи рублей. А самые распространенные зарплаты в регионе составляют 21-58 тысяч, то есть, согласно исследованию, в этом диапазоне зарплату получает половина жителей региона.

По уровню зарплат Приамурье опередило Приморский край, который оказался в этом рейтинге на 19 месте. Там доля работающих жителей с заработной платой выше 100 тысяч рублей в месяц составляет 6,5 %. А доля работающих с зарплатой ниже 15 тысяч рублей в месяц – 3,7 %. Медианная зарплата в Приморье – 36,8 тысячи, а чистая среднестатистического работника – 21-55 тысяч. тысяч

Хабаровский край занял в рейтинге 15 строчку. Там оказалось 7,7 % жителей региона, у кого зарплата превышает 100 тысяч рублей. Получающих меньше 15 тысяч – 2,2 %. Медианная зарплата у жителей края составляет 40,5 тысячи, в основном же ее уровень колеблется от 23 до 61 тысячи рублей.