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сегодня, 10:32 8

Дальневосточные регионы стали лидерами по доле высоких зарплат в России

Дальневосточные регионы стали лидерами по доле высоких зарплат в России
Фото: Амур.инфо

Сразу несколько регионов ДФО попали в двадцатку по уровню заработной платы населения. Было проведено исследование, которое показало, как много россиян получает заработную плату свыше 100 тысяч рублей.

Согласно исследованию РИА Новости, в шести российских регионах (Чукотский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Москва, Мурманская и Сахалинская области) каждый пятый зарабатывает более 100 тысяч рублей, в то время как средняя зарплата по стране варьируется от 20 до 52 тысяч.

В рейтинге российских регионов по уровню зарплат Амурская область оказалась на 18 месте. Согласно открытым данным, доля работающих амурчан с заработной платой выше 100 тысяч рублей в месяц составляет 6,6 %. А доля работающих с зарплатой ниже 15 тысяч рублей в месяц – 3,5 %.

Так называемая медианная зарплата – чистая зарплата среднестатистического работника в Приамурье – 37,5 тысячи рублей. А самые распространенные зарплаты в регионе составляют 21-58 тысяч, то есть, согласно исследованию, в этом диапазоне зарплату получает половина жителей региона.

По уровню зарплат Приамурье опередило Приморский край, который оказался в этом рейтинге на 19 месте. Там доля работающих жителей с заработной платой выше 100 тысяч рублей в месяц составляет 6,5 %. А доля работающих с зарплатой ниже 15 тысяч рублей в месяц – 3,7 %. Медианная зарплата в Приморье – 36,8 тысячи, а чистая среднестатистического работника – 21-55 тысяч. тысяч

Хабаровский край занял в рейтинге 15 строчку. Там оказалось 7,7 % жителей региона, у кого зарплата превышает 100 тысяч рублей. Получающих меньше 15 тысяч – 2,2 %. Медианная зарплата у жителей края составляет 40,5 тысячи, в основном же ее уровень колеблется от 23 до 61 тысячи рублей.

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#Дальний Восток #работа #финансы #экономика

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    2 часа назад

    нарисованное процветание

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Вот это рывок, вот это прорыв, как и говорили - главное посчитать правильно и всё будет хорошо.

  • Max412

    Max412
    1 час назад

    Вот они 6,6% это судьи, прокуроры, губернаторы и прочие "полковники и генералы". Так что радоваться особо не чему. Большая часть населения по прежнему прозябает на прожиточном минимуме.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    1 час назад

    Новость очевидно устаревшая. От 1апреля прошлого года.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Фигня какая-то. Всё бабло сосредоточено в Москве.

  • Альтер

    Альтер
    1 час назад

    ОФИГЕТЬ-че турки наемные делают с доходами НАШЕГО местного населения, еще пару лет и мы станем все миллиардерами-только вот знакомая недавно в ГАИ работает майором, сваливает потому как дочь у нее идет со школы и телефон держит в руках на всякий случай, так потому как много наглых мигрантов появилось на улицах

    спрашивая-так до пенсии доработала бы

    а она в ответ-че у меня жизней девять что ли как у кошки

    валит тозже с города Президентского развития

    наверное от увеличения доходов смывается ДУРА)))))

  • Мира

    Мира
    1 час назад

    Список граждан, получающих зарплату свыше 100 тыс руб. уместится на 3-4 листах формата А4. Остальные - денег нет, но вы держитесь. Зато заголовок позитивный. В рамках 1-го канала центрального ТВ.

  • Альтер

    Альтер
    1 час назад

    Щас приедет сюда кто-нибудь с центральных СМИ (как это делали раньше сварили суп Дружбы, отчитались как все у нас процветает и уехали))))) и скажут-вот же молодец губернатор, за такой короткий срок вывел регион в число первых по уровню доходов)))))

    Ну в принципе то когда едешь по шевченко мимо нового здания энергетиков которое построено за миллиарды на откатах конечно создается впечатление, что ну вот наконец то сали наши предприятия жить как в МАскве

    И зарплаты там неплохие

    и премии квартальные и годовые и вообще ежемесячные

    Но вопрос у кого они ТЫРЯТ эти бабки? у дедушек и бабушек прибавляя им всякого рода птери, ОДНы и повышение тарифа на электричество?

    Нет что вы-надо плакаты чтать как энергетика является локомотивом развития региона

    Бизнесмены ЗАГИБАЮТСЯ, крупные валивают (ну если федорчука строящего в центре комплекс на считать простым бизнесменом-хотя ему то что он уже на сайпане и тайланде и других странах имеет и здания и бизнес и имущество)

    Живем братцы-спасибо нашему губернатору

    Еще бы подсказали куда за зарплатой ехать

    Население ВАЛИТ и об этом говорит статистика

    еще есть латентные граждане которые не заявляют о том что собираются валить но квартиры и имущество продают-и это ФАКТЫ не учтенные опросом в результате которого приходит кто то там в пределах кольцевой города Москвы о выросших доходах НАСЕЛЕНИЯ

    На собак то бездомных не могут бабок выделить

    На безопасность школ-а тут нате вам-о как-доходы населения выросли

    Е ж кин КОТ-о дают то очковтиратели местные

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