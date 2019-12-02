Жителей Хабаровского края, приготовивших гашишное масло в Приамурье, будут судить

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Двух жителей Хабаровского края будут судить за незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере. По версии следствия, находясь в Амурской области, они изготовили гашишное масло. Спустя несколько дней, действуя по договоренности, злоумышленники решили перевезти приготовленный наркотик в Хабаровский край.

Для этого они поместили его в пластиковые бутылки и спрятали в автомобиле. В этот же день дальневосточники были задержаны сотрудниками УФСБ России по Амурской области. Они обнаружили и изъяли перевозимые наркотические средства.

Преступление расследовалось следственным отделом УФСБ России по Амурской области. Прокуратура Приамурья утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и направила его в Бурейский районный суд.

В соответствии с УК РФ за совершение преступления суд может назначить наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет со штрафом до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового, сообщает амурская прокуратура.